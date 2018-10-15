文/图 满秋

提起普吉岛，精彩的水上活动、旖旎的海滩风光还有风情的热带美食，一个完美的度假生活怎能少了购物呢？

在这座海岛度假胜地，“买买买”一族除了在机场免税店，老街小店可以逛逛外，近日盛大开幕的尚泰普吉购物中心堪称是一大心水之地。不仅地处普吉岛中心地区，而且由泰国大型零售开发商CPN集团打造，满足游客悠闲购物的一站式需求。

买买买

来到这座尚泰普吉岛购物中心，才发现这是一座堪称胜地的购物之地，整个商场面积多达40万平方米，聚集了400多个国际化的豪华生活方式品牌以及餐厅。两栋建筑各有特色，Floresta裙楼以奢华品牌店和世界景观为特色，专为热爱领略世界风景名胜的游客设计建造，而Festival 裙楼的建筑设计则是另一番光景，旨在吸引专注美食，来此购物、观影的家庭群体。

不同于普通的购物中心，这里不但具备了海岛完善的休闲度假体验，还为游客提供了各种独家旅游特惠，游客及贵宾休息室等贴心优质的服务，如为来此购物的人们，提供了周到的淋浴房、按摩椅、午睡区、免费上网和无线上网、礼宾服务以及旅游服务中心，还有专为游客提供的各种便捷服务项目，如行李寄存、快递服务、旅行安排、运输服务和行李送达机场等。其中最为人性化的服务之一必定是“榴莲中庭”了，这个区域是商场专为广大榴莲爱好者特选的饕餮之地，完美解决了游客捧着榴莲在路边大啖的尴尬。

工兵：购物中心里美食选择丰富，时尚餐厅、家庭餐馆、咖啡馆与面包店，美食广场以及国际快餐等，有着多重的选择，别忘了选择令人瞩目的“普吉菜单”，汇集了由多家泰国著名餐饮店家推出的普吉岛特色美食，独一无二，仅限本商场供应。

游游游

来到普吉岛，最开心的还是各种度假体验，除了买买买和美食之外，购物中心更犹如一处游乐中心，拥有一系列不可错过的旅游景点。先从泰国故事——这个泰国目前最大的室内市场开始逛起吧，拥有水上市场和纪念品销售区，展现着泰国4个地区地道的泰民生活方式，享受边走边逛的乐趣；而孩子们喜爱的3D虚拟魔幻冒险乐园，则是亲子家庭的首选，世界一流的3D技术结合现代技术与经典史诗，展示了泰国传统文化中的神秘三界，精彩仍待继续。

正如尚泰集团有限公司的副首席执行官 W allaya Chirathivat女士所言：“尚泰普吉是CPN集团的首个旗舰品牌，高度重视并希望吸引优质的中国游客，满足他们对海滨奢侈品牌和休闲购物的双重需求。希望新落成的尚泰普吉能成为中国游客的一站式旅游目的地，满足人们到普吉岛旅行即可享受多重的体验。”

工兵：据了解，3D魔幻乐园首次演练将于今年11月正式推出，而其间最新的水族馆也计划在明年第一季度正式开放，游客将有机会体验独特海洋奇观，探索2万余种河海生物的奥秘。