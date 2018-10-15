德约成就赛事首个四冠王

晨报记者 王嫣

上海劳力士大师赛

Final

德约科维奇

2∶0

丘里奇

昨晚，2018上海网球大师赛男单决赛，2号种子德约科维奇6∶3、6∶4战胜 13号种子丘里奇，成为赛事十年来首个四冠王。这也是塞尔维亚人职业生涯第1001场胜利、第32个大师系列赛冠军，赛季第18场连胜。此前进行的男双决赛，卢卡斯·库波特殊/马塞洛·梅罗组合战胜穆雷/索阿雷斯夺冠。据统计，今年赛事共吸引近13万人次观众到场观赛。

虽然预想的“费德决”没能上演，但客观来讲，决赛对阵双方德约科维奇和丘里奇确实是2018上海网球大师赛上表现最为优异的两位球员。尤其是德约科维奇，自红土赛季就已走上重返巅峰的征程，温网、美网背靠背夺冠，一举将自己的大满贯数量提升到14个，更史无前例地加冕了“金大师”。本周在上海，德约不仅五场比赛均2∶0通关一盘未失，更是47个发球局一局都没有被破发。

1996年出生的丘里奇，能代表新生代挑落瑞士天王费德勒、打进ATP1000大师赛的决赛，也是开创了个人职业生涯的新纪录。虽然此前在深圳、北京两站未能取得一胜，但在上海他接连赢下3届大满贯冠军瓦林卡、前美网冠军德尔波特罗，半决赛又完胜卫冕冠军费德勒，用表现证明自己配得上决赛资格。更值得注意的是，这已经不是丘里奇第一次战胜费德勒了，温网前的哈雷赛他就战胜瑞士人夺冠，阻挡了费德勒取得他的职业生涯第99冠。

不过当丘里奇挑战德约科维奇时，虽然双方状态都不错，但在经验和小球的处理上，克罗地亚小将还是显示出明显的不足。第一盘第6局遭遇破发后，德约手握3盘点6∶3顺利拿下。第二盘丘里奇开局再遭破发，但他并没有放弃，而是在第3局顽强抵抗了12分钟、挽救了4个破发点，艰难保发，也保住了比赛的悬念。第9局丘里奇甚至连救了3个冠军点，硬是又将比赛延长了一局，这样的战斗精神和关键分时敢于出手的表现，让人期待他将来有望成为“95后”又一位领军人物。

赛后丘里奇也坦承了自己和赛会四冠王之间的差距，“或许我是该在开局阶段打得更好，或许我是该尝试不同的打法，但今天我已经表现不错了，不可能再更好了。他今天的表现就是在我之上，毋庸置疑。”

而德约也对自己这一周的表现深感满意，“我都不记得上一次有这样的纪录（一整个赛事没被破发）是什么时候了，其实发球并不是我最大的武器，只能算我的隐藏武器，但这周我的一发非常好。”赢下上海劳力士大师赛后，德约与纳达尔的冠军积分只相差35分了，这让塞尔维亚人对夺取年终第一充满信心，“我不保证自己会去巴黎，但我肯定会去伦敦。无论如何，年终第一会是我本赛季最主要的目标。”