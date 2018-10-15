尴尬的里皮 尴尬的国足

晨报记者 甘慧

战平印度队之后，中国队在外界的一片嘲讽、质疑声中悄悄地从苏州转战到了南京，备战16日晚与叙利亚队的热身比赛，这也是中国队明年亚洲杯前的倒数第三场热身赛。而在没能赢下印度之后，这场比赛已变得不容有失。

大战之前的热身赛无非就是磨合阵容，寻找和发现问题，或者通过胜利积累提升信心。从热身赛选择的对手看，中国队选择了后者。FIFA最新排名，印度位列97位，仅排亚洲第15位。此前，国足和印度先后有过13次交手，国足以8胜5平的战绩保持不败。显然，中国队希望从印度队身上找到胜利的感觉。

确实，中国队也太需要胜利了。2018年，中国队参加了7场比赛，成绩为2胜2平3负，球队仅打进4球，丢了11球。而且除了“中国杯”的对手比较强之外，其他的热身赛对手都是来自于亚洲，且整体实力一般甚至偏弱。

只是事与愿违，面对印度这样的弱队，中国队还是没能“吃掉”对手。究竟问题出在哪里？与印度战成0∶0后，出现了越来越多质疑里皮的声音。里皮是世界上少有的拿过世界杯冠军、欧冠联赛冠军的教练，从技战术、带队经验等方面来衡量，如果里皮都无法胜任中国队主教练一职，那么从资历上看，这个星球上也很难找到胜任者了。

是水土不服吗？里皮率领恒大拿过亚冠联赛冠军、中超联赛冠军等，出任国家队主教练后，也在世预赛上一度让大家看到了希望。

与印度一战的赛后新闻发布会上，里皮再度谈到了国脚的态度问题，表示“有的球员心思并不是完全在国家队身上”，这已经不是里皮第一次说类似的话了。教练布置的战术需要队员去执行完成，否则再有针对性的战术也是白搭。

只是里皮这样的公开批评又能起到多大的效果呢？从目前的情况看很难。亚洲杯结束后，里皮与中国足协的合同就将到期，他并没有拿到足协的续约合同，也就是说，里皮在亚洲杯后卸任国足主教练已是公开的秘密。在这种情况下，他显然已经没有了上任之初的威信，随之而来的一系列连锁反应也就在情理之中了。