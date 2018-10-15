公益体彩-西班牙势不可挡

晨报记者 孙俊毅

本周一被列入中国体育彩票足球竞彩项目的重点赛事是欧洲国家联赛。

周一002欧国联 16日02:45西班牙VS英格兰

西班牙队在恩里克的带领下世界杯后走出了颓势，前两场欧国联先后客场2比1击败英格兰、主场6比0大胜克罗地亚，上周又在友谊赛中客场4比1大胜威尔士，势不可挡。英格兰欧国联首战主场1比 2输给西班牙，随后友谊赛1比0小胜瑞士，上周末的第二场欧国联客场0比0战平克罗地亚。主流机构对本场开主让半一中低水，基本是西班牙巅峰时期对阵英格兰时的盘口，首选主胜。竞彩胜平负推荐：西班牙VS英格兰 胜

周一005欧国联 16日02:45芬兰VS希腊

芬兰队近期近几个国际比赛日状态非常出色，9月份在主场连胜匈牙利和爱沙尼亚，上周末又在客场1比0击败爱沙尼亚，欧国联三场小组赛保持全胜。匈牙利在前三场欧国联中2胜1负，客场胜爱沙尼亚，主客场和匈牙利各胜一场。本期名单中队长、奥林匹亚科斯后卫特罗西季斯因伤缺席，同时落选的还有卡利亚里后卫利科吉亚尼斯、斯图加特前锋多尼斯、雅典AEK后卫奥伊科纳姆。

主流机构对本场开平手盘客队低水，对芬兰近期的状态未给予充分重视，希腊大概率不败。

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