“新地公益垂直跑-勇闯上海IFC”热力开赛-首次拓宽年龄下限 更多选手为爱起跑

晨报记者 李媛颖

“新地公益垂直跑-勇闯上海IFC”昨日鸣枪开赛。作为申城最具人气的国际级专业垂马赛事，比赛今年再度吸引了1700名参赛者齐聚上海国金中心。新鸿基发展（中国）有限公司副总经理文志峰、国际竞速联盟及垂直马拉松世界巡回赛副主席Luca Merlone、上海市儿童健康基金会理事长李忠尧、上海儿童医学中心副院长季庆英女士共同为赛事揭幕。

新鸿基地产已连续七年主办 “新地公益垂直跑”，截至 2017年，赛事已为儿童及青少年慈善事业筹得善款逾三千两百万元人民币。上海站比赛“勇闯上海IFC”多年来坚持“闯高行善”的赛事宗旨，持续关注弱势病童，其所筹得报名费、赞助费及义卖所得，完全不扣除任何活动开支，全数捐赠给上海市儿童健康基金会，并定点用于上海儿童医学中心贫困病童的医疗救助。

新鸿基发展（中国）有限公司副总经理文志峰在启动礼上表示：“我们连续七年主办‘新地公益垂直跑’，正是秉承集团‘以心建家’的信念，希望能借由这一国际级的运动盛事倡导更多人能寓运动于慈善，在坚持健康积极的运动方式之余，亦能以乐善好施的一份爱心帮助需要关爱的弱势群体，不断把正能量传递出去。”

放宽年龄限制引爆参赛热潮 更多多元化人群共襄爱心登峰盛举

“新地公益垂直跑-勇闯上海IFC”因其国际级专业赛事的含金量及绝佳的参赛体验，历年来广受垂马爱好者的支持。今年除“精英赛”及“团队/企业接力赛”外，赛事全面放宽了年龄限制：“个人赛”、“体验赛A组（个人体验赛）”、“体验赛C组（双人体验赛）”的最低参赛年龄降为16岁，“体验赛B组（亲子体验赛）”能让8岁以上的儿童及少年参赛，新增的“学生队际接力赛”则将年龄设置在12-22岁。参赛年龄的放宽为赛事引入了更多年轻血液，学生族群的加入不仅使今年的报名情况近乎火爆，也使比赛成为了更具包容力和多元化的精彩赛事，男女老幼均可选择适合自己的组别，同场享受向上攀登的乐趣。

2018年垂直马拉松世界巡回赛的九站比赛横跨全球，包括首尔、巴黎、纽约、马尼拉、伦敦、北京、大阪，以及由新鸿基地产主办的上海及香港两大赛站。作为比赛的第六个赛站，22位来自世界各地的专业跑手再次向上海国金中心发起挑战，为最终的世界排名展开激烈角逐。在激烈的鏖战之后，精英赛男子组冠军被波兰选手Piotr Lobodzinski 以 7分43秒的成绩摘得，来自澳大利亚的Suzy W alsham以9分14秒的好成绩坐稳女子组冠军宝座。

随后起跑的接力赛中，近40支来自海内外知名企业及机构的参赛队一起为慈善冲刺，其中新鸿基地产队、KS队、第一太平戴维斯队分别以7分53秒、8分4秒、10分11秒的好成绩分获团队/企业接力赛的冠、亚、季军。今年新增的学生队际接力赛为赛事吹来了一股青春洋溢的风，近200名学生参赛者在场上也毫不逊色，Robert’s Fans队、三林中学东校Team 33队、GOAT队分别以10分10秒、10分28秒、10分51秒的优异战绩拿下这一组别的前三甲。个人赛中，近800名男女选手以五个年龄段展开角逐，最终由薛剑东及乐青华以9分10秒和10分50秒的成绩斩获男子组、女子组全场总冠军。

“勇闯嘉年华”趣味挑战多多 全城爱心传递点亮慈善之光

作为慈善赛事，“新地公益垂直跑–勇闯上海IFC”赛前于环贸iapm商场举办“X IN动全城”慈善特展，以快闪形式展出了“生命、爱心、希望”为主题的儿童慈善画作，同时发起画作周边线上义卖活动。一场线上线下的爱心盛举全城传递，300件慈善义卖品全数售罄。这为那些不能在比赛日到场亲身参赛的爱心人士提供了别样的参与方式，将赛事为爱攀登的精神无限传递。多元化的加入方式不仅点亮了城市的慈善之光，也以实际行动为贫困患儿的医疗救助献出一份力。值得一提的是，“勇闯上海IFC”目前已成功帮助161名来自全国各地的贫困患儿完成了手术治疗。

而在比赛日现场，除了体验国内最高级别的专业登楼赛事，选手们还在主办方特意设计的“勇闯嘉年华”里与家人朋友共享赛事乐趣。这个历年来倍受欢迎的趣味环节不仅是选手及助威亲友团最欢迎的玩乐体验区，还提供了赛前放松、赛后舒缓的专业康复环节，寓健康于乐。参与者们只需完成压板跳绳、气旋桌桌球、大力士机及投篮机的四项闯关挑战，即可在抽奖区参与抽奖，赢取爱心周边礼物。此外，比赛日现场丰富多样的道具合影墙和合影立牌，让参与者们留下难忘的参赛纪念之余，也为选手们的爱心付出记下浓重的一笔剪影。

“新地公益垂直跑-勇闯上海IFC”比赛今年再度获得众多爱心企业支持。上海浦东丽思卡尔顿酒店提供了营养丰盛的午餐餐饮包；运动品牌阿迪达斯为选手提供运动服装；5100西藏冰川矿泉水提供了高品质赛事饮用水，燃力士则作为燃脂健身饮料品牌给选手提供营养补充；战略合作电视媒体五星体育对赛事进行了全程报道，来自ECOLIFE的顶级健身教练带领选手们进行赛前备战，哥伦比亚凯宜医疗集团则作为医疗合作伙伴为赛事提供了顶级的医疗服务支持。