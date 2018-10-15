习近平同志《论坚持推动构建人类命运共同体》主要篇目介绍

来源： 新华网

新华社北京10月14日电 中共中央党史和文献研究院编辑的习近平同志《论坚持推动构建人类命运共同体》一书，收入习近平同志2013年1月至2018年6月这段时间内关于推动构建人类命运共同体的重要文稿85篇。现将这部专题文集的主要篇目介绍如下。

《更好统筹国内国际两个大局，夯实走和平发展道路的基础》是2013年1月28日习近平同志主持中共十八届中央政治局第三次集体学习时讲话的要点。讲话深刻阐述了坚定不移走和平发展道路的问题。指出：要更好统筹国内国际两个大局，坚持开放的发展、合作的发展、共赢的发展，通过争取和平国际环境发展自己，又以自身发展维护和促进世界和平。中国人民怕的就是动荡，求的就是稳定，盼的就是天下太平。我们要坚持走和平发展道路，但决不能放弃我们的正当权益，决不能牺牲国家核心利益。

《顺应时代前进潮流，促进世界和平发展》是2013年3月23日习近平同志在俄罗斯莫斯科国际关系学院的演讲。这次访问俄罗斯，是习近平同志担任中国国家主席后第一次出访。演讲深入阐述了中国对世界形势的看法和对国际关系的立场主张。指出：这个世界越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，和平、发展、合作、共赢成为时代潮流。要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈的老框框内。面对国际形势的深刻变化和世界各国同舟共济的客观要求，各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，各国人民应该一起来维护世界和平、促进共同发展。

《永远做可靠朋友和真诚伙伴》是2013年3月25日习近平同志在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心的演讲。演讲总结中非友好关系发展历史经验，全面阐述了新时期中非共谋和平、同促发展的政策主张。指出：对待非洲朋友，我们讲一个“真”字；开展对非合作，我们讲一个“实”字；加强中非友好，我们讲一个“亲”字；解决合作中的问题，我们讲一个“诚”字。

《共同创造亚洲和世界的美好未来》是2013年4月7日习近平同志在博鳌亚洲论坛2013年年会上的主旨演讲。指出：和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。没有和平，发展就无从谈起。我们生活在同一个地球村，应该牢固树立命运共同体意识，顺应时代潮流，把握正确方向，坚持同舟共济，推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。

《共同维护和发展开放型世界经济》是2013年9月5日习近平同志在俄罗斯圣彼得堡举行的二十国集团领导人峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言。指出：要放眼长远，努力塑造各国发展创新、增长联动、利益融合的世界经济，坚定维护和发展开放型世界经济。各国经济，相通则共进，相闭则各退。我们必须顺应时代潮流，反对各种形式的保护主义，维护自由、开放、非歧视的多边贸易体制。

《共同建设“丝绸之路经济带”》是2013年9月7日习近平同志在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲的一部分。指出：为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，可以用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”。这是一项造福沿途各国人民的大事业。

《共同建设二十一世纪“海上丝绸之路”》是2013年10月3日习近平同志在印度尼西亚国会演讲的一部分。指出：中方愿同印尼和其他东盟国家共同努力，携手建设更为紧密的中国－东盟命运共同体，愿同东盟国家发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

《牢固树立亚太命运共同体意识》是2013年10月7日习近平同志在印度尼西亚巴厘岛举行的亚太经合组织工商领导人峰会上演讲的一部分。指出：中国发展离不开亚太，亚太繁荣也离不开中国。要牢固树立亚太命运共同体意识，以自身发展带动他人发展，以协调联动最大限度发挥各自优势，形成各经济体良性互动、协调发展的格局，共同创建引领世界、惠及各方、造福子孙的美好亚太。

《坚持亲、诚、惠、容的周边外交理念》是2013年10月24日习近平同志在周边外交工作座谈会上讲话的要点。讲话确定了今后5年至10年周边外交工作的战略目标、基本方针、总体布局，明确了解决周边外交面临的重大问题的工作思路和实施方案。指出：做好周边外交工作，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的需要，要更加奋发有为地推进周边外交，为我国发展争取良好的周边环境，使我国发展更多惠及周边国家，实现共同发展。我国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。要坚持正确义利观，有原则、讲情谊、讲道义，多向发展中国家提供力所能及的帮助。

《在联合国教科文组织总部的演讲》是2014年3月27日习近平同志的讲话。指出：文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。应该推动不同文明相互尊重、和谐共处，让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。中国人民将按照时代的新进步，推动中华文明创造性转化和创新性发展，让中华文明同世界各国丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。

《中国梦是追求和平、追求幸福、奉献世界的梦》是2014年3月27日习近平同志在法国巴黎举行的中法建交50周年纪念大会上讲话的一部分。指出：中国梦是追求和平的梦，追求幸福的梦，奉献世界的梦。实现中国梦给世界带来的是机遇不是威胁，是和平不是动荡，是进步不是倒退。

《在德国科尔伯基金会的演讲》是2014年3月28日习近平同志以中国坚持走和平发展道路为主题发表的讲话。指出：走和平发展道路，是中国对国际社会关注中国发展走向的回应，更是中国人民对实现自身发展目标的自信和自觉。这种自信和自觉，来源于中华文明的深厚渊源，来源于对实现中国发展目标条件的认知，来源于对世界发展大势的把握。中国人民从自身经历中形成了走和平发展道路的自觉选择，我们也真诚希望世界各国都走和平发展道路。中国将坚定不移维护自己的主权、安全、发展利益，任何国家都不要指望我们会吞下损害中国主权、安全、发展利益的苦果。

《在布鲁日欧洲学院的演讲》是2014年4月1日习近平同志的讲话。指出：为了把中欧关系推向前进，中方需要加深对欧洲的了解，欧方也需要加深对中国的了解。独特的文化传统、独特的历史命运、独特的国情，注定了中国必然走适合自己特点的发展道路。中欧要共同努力建造和平、增长、改革、文明四座桥梁，建设更具全球影响力的中欧全面战略伙伴关系。

《中国人民不接受“国强必霸”的逻辑》是2014年5月15日习近平同志在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上讲话的一部分。指出：中华民族历来是爱好和平的民族，一直追求和传承着和平、和睦、和谐的坚定理念。中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因，中国人民不接受“国强必霸”的逻辑，愿意同世界各国人民和睦相处、和谐发展，共谋和平、共护和平、共享和平。

《积极树立亚洲安全观，共创安全合作新局面》是2014年5月21日习近平同志在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上的讲话。指出：应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，创新安全理念，搭建地区安全和合作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。要尊重和保障每一个国家安全，要统筹维护传统领域和非传统领域安全，要通过对话合作促进各国和本地区安全，要发展和安全并重以实现持久安全。

《弘扬丝路精神，深化中阿合作》是2014年6月5日习近平同志在北京举行的中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话。指出：千百年来，丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传。我们要弘扬丝绸之路精神，为发展增动力，为合作添活力，不断深化全面合作、共同发展的中阿战略合作关系。

《弘扬和平共处五项原则，建设合作共赢美好世界》是2014年6月28日习近平同志在北京举行的和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话。指出：和平共处五项原则作为一个开放包容的国际法原则，集中体现了主权、正义、民主、法治的价值观，已经成为国际关系基本准则和国际法基本原则，有力维护了广大发展中国家权益，为推动建立更加公正合理的国际政治经济秩序发挥了积极作用。要探讨新形势下如何更好弘扬这五项原则，推动建立新型国际关系，共同建设合作共赢的美好世界。

《努力构建携手共进的命运共同体》是2014年7月17日习近平同志在巴西巴西利亚举行的中国－拉美和加勒比国家领导人会晤上的主旨讲话。讲话提议共同宣布建立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，努力构建政治上真诚互信、经贸上合作共赢、人文上互学互鉴、国际事务中密切协作、整体合作和双边关系相互促进的中拉关系五位一体新格局，努力构建携手共进的命运共同体。

《欢迎大家搭乘中国发展的列车》是2014年8月22日习近平同志在蒙古国国家大呼拉尔演讲的一部分。指出：中国愿意为包括蒙古国在内的周边国家提供共同发展的机遇和空间，欢迎大家搭乘中国发展的列车，搭快车也好，搭便车也好，我们都欢迎，正所谓“独行快，众行远”。中国开展对发展中国家的合作，将坚持正确义利观，不搞我赢你输、我多你少。中国人讲求言必信、行必果。中国说到的话、承诺的事，一定会做到、一定会兑现。

《联通引领发展，伙伴聚焦合作》是2014年11月8日习近平同志在北京举行的“加强互联互通伙伴关系”东道主伙伴对话会上的讲话。指出：我们要建设的互联互通，应该是基础设施、制度规章、人员交流三位一体，应该是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大领域齐头并进。“一带一路”和互联互通是相融相近、相辅相成的，要深化互联互通伙伴关系，优化亚洲区域合作，共建发展和命运共同体。

《谋求持久发展，共筑亚太梦想》是2014年11月9日习近平同志在北京举行的亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上的演讲。指出：我们有责任为本地区人民创造和实现亚太梦想。这个梦想，就是坚持亚太大家庭精神和命运共同体意识，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，共同致力于亚太繁荣进步；就是继续引领世界发展大势，为人类福祉作出更大贡献；就是让经济更有活力，贸易更加自由，投资更加便利，道路更加通畅，人与人交往更加密切；就是让人民过上更加安宁富足的生活，让孩子们成长得更好、工作得更好、生活得更好。

《共建面向未来的亚太伙伴关系》是2014年11月11日习近平同志在北京举行的亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议上的开幕辞。指出：面对新形势，亚太经济体应深入推进区域经济一体化，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局，共建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，为亚太和世界经济发展增添动力。

《中国如何发展？中国发展起来了将是一个什么样的国家？》是2014年11月17日习近平同志在澳大利亚联邦议会演讲的一部分。指出：中国是一个拥有13亿多人口的大国，是人群中的大块头，其他人肯定要看看大块头要怎么走、怎么动，会不会撞到自己，会不会堵了自己的路，会不会占了自己的地盘。中国坚持和平发展，决心不会动摇；中国坚持共同发展，理念不会动摇；中国坚持促进亚太合作发展，政策不会动摇。

《中国必须有自己特色的大国外交》是2014年11月28日习近平同志在中央外事工作会议上讲话的要点。指出：我们要在总结实践经验的基础上，丰富和发展对外工作理念，使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，牢牢把握坚持和平发展、促进民族复兴这条主线，维护国家主权、安全、发展利益，为和平发展营造更加有利的国际环境，维护和延长我国发展的重要战略机遇期，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保障。

《弘扬万隆精神，推进合作共赢》是2015年4月22日习近平同志在印度尼西亚雅加达举行的亚非领导人会议上的讲话。指出：万隆会议是亚非人民团结合作的一个里程碑。要大力弘扬万隆精神，不断赋予其新的时代内涵，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展，推动建设人类命运共同体，更好造福亚非人民及其他地区人民。

《在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲》是2015年9月22日习近平同志的讲话。指出：构建中美新型大国关系是双方在总结历史经验基础上，从两国国情和世界大势出发，共同作出的重大战略抉择。双方应该正确判断彼此战略意图，坚定不移推进合作共赢，妥善有效管控分歧，广泛培植人民友谊，共同开创中美关系更加美好的未来。中国是现行国际体系的参与者、建设者、贡献者，我们坚决维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。

《在白宫南草坪欢迎仪式上的致辞》是2015年9月25日习近平同志的讲话。指出：合作共赢是中美关系发展的唯一正确选择。中美两国携手合作，可以产生一加一大于二的力量。中美要坚持构建新型大国关系正确方向，坚持增进战略互信，坚持互利共赢的合作理念，坚持增进人民友谊，坚持促进世界和平与发展。

《谋共同永续发展，做合作共赢伙伴》是2015年9月26日习近平同志在美国纽约联合国总部举行的联合国发展峰会上的讲话。指出：和平与发展仍然是当今时代两大主题。面对重重挑战和道道难关，我们必须攥紧发展这把钥匙。唯有发展，才能消除冲突的根源。唯有发展，才能保障人民的基本权利。唯有发展，才能满足人民对美好生活的热切向往。国际社会要以联合国2015年后发展议程为新起点，共同走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路，努力实现各国共同发展。

《携手构建合作共赢新伙伴，同心打造人类命运共同体》是2015年9月28日习近平同志在美国纽约联合国总部举行的第70届联合国大会一般性辩论时的讲话。指出：和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标。当今世界，各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

《弘扬共商共建共享的全球治理理念》是2015年10月12日习近平同志主持中共十八届中央政治局第27次集体学习时讲话的要点。指出：要审时度势，努力抓住机遇，妥善应对挑战，统筹国内国际两个大局，推动全球治理体制向着更加公正合理方向发展，为我国发展和世界和平创造更加有利的条件。全球治理体制变革离不开理念的引领。要推动全球治理理念创新发展，继续丰富打造人类命运共同体等主张，弘扬共商共建共享的全球治理理念。

《携手消除贫困，促进共同发展》是2015年10月16日习近平同志在北京举行的2015减贫与发展高层论坛的主旨演讲。指出：消除贫困依然是当今世界面临的最大全球性挑战。我们要凝聚共识、同舟共济、攻坚克难，着力加快全球减贫进程、加强减贫发展合作、实现多元自主可持续发展、改善国际发展环境，为共建一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体而不懈奋斗。

《携手构建合作共赢、公平合理的气候变化治理机制》是2015年11月30日习近平同志在气候变化巴黎大会开幕式上的讲话。指出：巴黎协议应该有利于实现公约目标，引领绿色发展；应该有利于凝聚全球力量，鼓励广泛参与；应该有利于加大投入，强化行动保障；应该有利于照顾各国国情，讲求务实有效。应对气候变化的全球努力给我们思考和探索未来全球治理模式、推动建设人类命运共同体带来宝贵启示，我们应该创造一个各尽所能、合作共赢，奉行法治、公平正义，包容互鉴、共同发展的未来。

《在亚洲基础设施投资银行开业仪式上的致辞》是2016年1月16日习近平同志的讲话。指出：亚投行正式成立并开业，对全球经济治理体系改革完善具有重大意义。通过各成员国携手努力，亚投行一定能成为专业、高效、廉洁的21世纪新型多边开发银行，成为构建人类命运共同体的新平台，为促进亚洲和世界发展繁荣作出新贡献，为改善全球经济治理增添新力量。

《推进“一带一路”建设，努力拓展改革发展新空间》是2016年4月29日习近平同志主持中共十八届中央政治局第31次集体学习时讲话的要点。指出：“一带一路”建设是我国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措、推行互利共赢的重要平台。我们必须以更高的站位、更广的视野，在吸取和借鉴历史经验的基础上，以创新的理念和创新的思维，扎扎实实做好各项工作，使沿线各国人民实实在在感受到“一带一路”给他们带来的好处。

《让“一带一路”建设造福沿线各国人民》是2016年8月17日习近平同志在推进“一带一路”建设工作座谈会上讲话的要点。指出：要总结经验、坚定信心、扎实推进，聚焦政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，聚焦构建互利合作网络、新型合作模式、多元合作平台，聚焦携手打造绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路，以钉钉子精神抓下去，一步一步把“一带一路”建设推向前进，让“一带一路”建设造福沿线各国人民。

《中国发展新起点，全球增长新蓝图》是2016年9月3日习近平同志在杭州举行的二十国集团工商峰会开幕式上的主旨演讲。指出：中国的发展得益于国际社会，也愿为国际社会提供更多公共产品。中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。中国对外开放，不是要一家唱独角戏，而是要欢迎各方共同参与；不是要谋求势力范围，而是要支持各国共同发展；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。

《构建创新、活力、联动、包容的世界经济》是2016年9月4日习近平同志在二十国集团领导人杭州峰会上的开幕辞。在开幕辞中希望杭州峰会能够在以往的基础上，为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的药方，让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。指出：面对当前挑战，二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济，为世界经济繁荣稳定把握好大方向，推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

《提高我国参与全球治理的能力》是2016年9月27日习近平同志主持中共十八届中央政治局第35次集体学习时讲话的要点。指出：随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋。全球治理格局取决于国际力量对比，全球治理体系变革源于国际力量对比变化。我们要坚持以经济发展为中心，集中力量办好自己的事情，不断增强我们在国际上说话办事的实力。我们要积极参与全球治理，主动承担国际责任，但也要尽力而为、量力而行。

《共担时代责任，共促全球发展》是2017年1月17日习近平同志在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲。演讲从经济全球化问题切入，谈了对世界经济的看法。指出：要坚定不移推进经济全球化，引导好经济全球化走向，打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式，牢固树立人类命运共同体意识，共同担当，同舟共济，共促全球发展。

《共同构建人类命运共同体》是2017年1月18日习近平同志在联合国日内瓦总部的演讲。指出：世界怎么了、我们怎么办？这是整个世界都在思考的问题。中国方案是，构建人类命运共同体，实现共赢共享。要坚持对话协商，建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界；坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。中国愿同广大成员国、国际组织和机构一道，共同推进构建人类命运共同体的伟大进程。

《携手推进“一带一路”建设》是2017年5月14日习近平同志在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲。指出：“一带一路”建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。我们要乘势而上、顺势而为，将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，推动“一带一路”建设行稳致远，迈向更加美好的未来。

《开辟合作新起点，谋求发展新动力》是2017年5月15日习近平同志在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞。指出：“一带一路”建设，核心内容是促进基础设施建设和互联互通，对接各国政策和发展战略，深化务实合作，促进协调联动发展，实现共同繁荣。中方倡议主办这次高峰论坛，目的就是共商合作大计，共建合作平台，共享合作成果，让“一带一路”建设更好造福各国人民。

《共同开创金砖合作第二个“金色十年”》是2017年9月3日习近平同志在福建厦门举行的金砖国家工商论坛开幕式上的讲话。指出：平等相待、求同存异，务实创新、合作共赢，胸怀天下、立己达人，这些都是金砖精神的具体体现，是我们五国历经十年合作凝聚的共同价值追求。金砖合作正处在承前启后的关键节点上。金砖国家要共同开创金砖合作第二个“金色十年”。要深化金砖合作，勇担金砖责任，发挥金砖作用，拓展金砖影响，努力让金砖国家合作成果惠及五国人民，让世界和平与发展的福祉惠及各国民众。

《深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来》是2017年9月4日习近平同志在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话。指出：金砖合作已经走过十年光辉历程。我们应该再接再厉，致力于推进经济务实合作，致力于加强发展战略对接，致力于推动国际秩序朝更加公正合理方向发展，致力于促进人文民间交流，全面深化金砖伙伴关系，开启金砖合作第二个“金色十年”。

《坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体》是2017年10月18日习近平同志在中国共产党第十九次全国代表大会上报告的一部分。大会明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，并把坚持推动构建人类命运共同体作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略之一。习近平同志在报告中指出：中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。我们呼吁，各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中国将继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量。

《携手建设更加美好的世界》是2017年12月1日习近平同志在北京举行的中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话。指出：人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，一个远离贫困、共同繁荣的世界，一个远离封闭、开放包容的世界，一个山清水秀、清洁美丽的世界。

《开放共创繁荣，创新引领未来》是2018年4月10日习近平同志在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲。指出：当今世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前。各国人民应该同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。中国特色社会主义进入新时代，掀开了实现中华民族伟大复兴的新篇章，开启了加强中国同世界交融发展的新画卷。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。这是中国基于发展需要作出的战略抉择，同时也是在以实际行动推动经济全球化造福世界各国人民。

《加强党中央对外事工作的集中统一领导，努力开创中国特色大国外交新局面》是2018年5月15日习近平同志在中央外事工作委员会第一次会议上讲话的要点。指出：党的十八大以来，在党中央坚强领导下，我们走出了一条中国特色大国外交新路，取得了历史性成就。要加强党中央对外事工作的集中统一领导，准确把握当前国际形势发展变化，锐意进取，开拓创新，努力开创中国特色大国外交新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

《弘扬“上海精神”，构建命运共同体》是2018年6月10日习近平同志在山东青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话。指出：上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。要进一步弘扬“上海精神”，提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持共商共建共享的全球治理观，齐心协力构建上海合作组织命运共同体。

《坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，努力开创中国特色大国外交新局面》是2018年6月22日习近平同志在中央外事工作会议上讲话的要点。讲话全面总结了党的十八大以来外交工作取得的成就和经验，从10个方面对新时代中国特色社会主义外交思想作了概括。指出：我国对外工作要坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，统筹国内国际两个大局，牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这条主线，推动构建人类命运共同体，坚定维护国家主权、安全、发展利益，积极参与引领全球治理体系改革，打造更加完善的全球伙伴关系网络，努力开创中国特色大国外交新局面，为全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国创造有利条件、作出应有贡献。

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