（纪念改革开放四十周年） 党在改革开放中焕发出强大生机活力

中央党校习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

来源：人民网－人民日报

内容提要：改革开放改变了中国的历史命运，改变了中华民族的历史命运，也改变了作为执政党的中国共产党的历史命运。改革开放不断对党的自我革命提出新要求，赋予党要管党、从严治党以新的时代内涵。在领导改革开放这场伟大社会革命的进程中，我们党围绕“建设什么样的党、怎样建设党”这一重大课题不断进行理论和实践探索，通过自我革命变得更加成熟、更加坚强，焕发出强大生机活力，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。新时代，中国共产党必将在改革开放中将党的自我革命进行到底，把党建设得更加坚强有力。

改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年前，“文化大革命”刚刚结束，社会动荡、经济凋敝、科技落后、人民贫困，中国面临“被开除球籍的危险”。以邓小平同志为主要代表的中国共产党人，顺应时代潮流和人民意愿，毅然决然把党和国家的工作中心转移到经济建设上来。以党的十一届三中全会为标志，改革开放的大幕徐徐拉开。中国共产党人在新的历史条件下的伟大觉醒，引发了一场新的伟大社会革命。中国人民在中国共产党的领导下，开辟了中国特色社会主义道路，中国由此大踏步赶上时代潮流，并正在实现从“赶上时代”到“引领时代”的跨越。改革开放改变了中国的历史命运，改变了中华民族的历史命运，也改变了作为执政党的中国共产党的历史命运，中国共产党在改革开放中焕发出强大生机活力。

改革开放这场社会革命与党的自我革命是相辅相成的

40年的实践已经充分证明：改革开放是当代中国发展进步的活力之源。改革开放极大地解放和发展了社会生产力，极大地激发了人民群众的积极性、主动性、创造性，极大地推动了社会进步。正是从这个意义上说，改革开放是一场新的伟大社会革命。40年来，从经济体制到政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制，从思想观念、思维方式到精神面貌，中国的方方面面都发生了前所未有的革命性变革，中国的发展取得了举世瞩目的伟大成就。每一个亲历者、实践者对此都有深切体会，任何不怀偏见的人都不能不承认这个事实。

改革开放这场伟大社会革命是在中国共产党的领导下有序推进的。在领导这场伟大社会革命的进程中，我们党也不断进行自我革命。改革开放以来，我们党围绕“建设什么样的党、怎样建设党”这一重大课题不断进行理论和实践探索，不断深化对党的建设规律、共产党执政规律的认识，有力推进党的建设新的伟大工程，使我们党在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。

40年的实践表明，改革开放这场社会革命与党的自我革命紧密相联、有机统一，相辅相成、相得益彰，统一于中国特色社会主义伟大实践之中。改革开放不断对党的自我革命提出新要求，赋予党要管党、从严治党以新的时代内涵。党的自我革命为改革开放指引方向，并从政治、思想、组织、作风、纪律等方面为改革开放提供有力保障。离开了党的自我革命，改革开放不可能顺利推进，更不可能取得如此巨大的成就。在改革开放中，我们党通过自我革命变得更加成熟、更加坚强，焕发出强大生机活力，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

党在改革开放中不断推进自我革命

习近平同志强调：“中国共产党要担负起领导人民进行伟大社会革命的历史责任，必须勇于进行自我革命”。这是对全党提出的明确要求，也是对历史经验的深刻总结。回顾改革开放40年艰难而辉煌的历程，党的自我革命是全面而深刻的，尤其体现在以下几个方面。

不断推进党的理论创新。对于马克思主义政党来说，指导思想无疑是最重要的。改革开放伟大实践催生了邓小平理论，党的十五大把邓小平理论作为党的指导思想写入党章。随着实践的发展，党的十六大、十七大又先后把“三个代表”重要思想和科学发展观写在党的旗帜上。党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想这一马克思主义中国化最新成果作为党的指导思想写入党章。正是改革开放和中国特色社会主义的伟大实践使我们党不断推进马克思主义中国化，而与时俱进的理论创新又进一步指导着新的实践。

重新恢复和坚持马克思主义思想路线。党的历史告诉我们，正确的思想路线来之不易，一以贯之坚持正确的思想路线更不容易。党的十一届三中全会重新确立了马克思主义思想路线。正是因为坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，改革开放才取得巨大成就。党的十八大后，习近平同志高度重视思想路线问题，强调要“坚持实事求是的思想路线”。实践告诉我们，马克思主义思想路线在任何时候、任何情况下都不能偏离，偏离了就要犯大错误。

毫不动摇坚持和加强党的全面领导。中国共产党成为中国人民的主心骨和中国特色社会主义事业的领导核心，是历史的选择、人民的选择。中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化，都是在党的领导下通过人民群众的实践形成的，没有党的领导就不可能有中国特色社会主义。党的领导和中国特色社会主义是内在统一的，这种内在统一性是巨大的、独特的政治优势。改革开放以来，我们党不断巩固和发展这种优势，才取得一个又一个胜利。党的十八大后，习近平同志鲜明提出中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，进一步坚持和加强党的全面领导。

始终保持党同人民群众的血肉联系。在长期执政条件下，地位变了，环境变了，条件变了，党脱离群众的危险大大增加。改革开放以来，我们党对此有着清醒认识，采取一系列措施加以防范和纠正。比如，1990年党的十三届六中全会作出《关于加强党同人民群众联系的决定》，2001年党的十五届六中全会作出《关于加强和改进党的作风建设的决定》。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央更是大力加强作风建设，使“四风”问题得到有效遏制，赢得了党心民心。坚持不懈纠正各种不正之风，同一切脱离群众的现象作坚决斗争，是改革开放以来我们党进行自我革命的重要内容。

培养选拔党和人民需要的好干部。政治路线确定之后，干部就是决定的因素。这是我们党从实践中得出的重要经验。改革开放为这条重要经验增添了新的时代内涵。从坚持党管干部原则到改进党管干部方法，从建立公务员制度到改革干部选拔、考核、教育、培训、评价体系，党的干部队伍建设为改革开放提供了坚强组织保证。党的十八大以来，习近平同志提出了好干部标准和新时代党的组织路线，对于在新时代如何建设高素质专业化干部队伍作出了科学回答。

大力加强党的基层组织建设。重视和发挥党的基层组织的作用，是我们党区别于其他政党的显著标志。改革开放以来，党的基层组织建设遇到了许多新情况新问题。党的十四届四中全会专门就加强党的建设几个重大问题作出决定，其中之一就是加强和改进党的基层组织建设。党的十八大以来，习近平同志就如何加强党的基层组织建设作出许多重要论述，创造性地提出“要以提升组织力为重点，突出政治功能”的思想，有力推动了党的基层组织建设。

把反腐败斗争进行到底。在改革开放的进程中，我们党对各种经济犯罪活动和腐败现象的发生早有预料，并不断采取措施加以惩治。但是，许多人对改革开放条件下反腐败斗争的复杂性、艰巨性、长期性和严峻性还是估计不足。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以强烈的政治担当和力挽狂澜的气魄遏制住了腐败蔓延的势头，反腐败斗争压倒性态势已经形成并不断巩固发展。

健全党内政治生活。党的历史和现实都表明，严肃认真的党内政治生活是巩固党的团结和集中统一、保持党的先进性和纯洁性、增强党的生机活力的重要法宝。改革开放以来，从1980年党的十一届五中全会制定《关于党内政治生活的若干准则》，到2016年党的十八届六中全会通过《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，党内政治生活的指导方针、基本内容和主要方法越来越明确。

在改革开放中将党的自我革命进行到底

习近平同志指出：“在整个社会主义现代化进程中，我们都要高举改革开放的旗帜，决不能有丝毫动摇。”经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我们党更加自觉地以党的自我革命来推动党领导人民进行的伟大社会革命，改革开放这场伟大社会革命一定会取得更加辉煌的成就；作为这场伟大社会革命的领导者，中国共产党必将在改革开放中将党的自我革命进行到底，把党建设得更加坚强有力。

坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。习近平新时代中国特色社会主义思想开辟了马克思主义新境界、中国特色社会主义新境界、治国理政新境界、管党治党新境界。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决破除一切不合时宜的思想观念，从某种意义上说也是思想上的自我革命。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，必须真正做到理论和实际相结合、改造客观世界和改造主观世界相统一。广大党员特别是各级领导干部要真学、真懂、真信、真用，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。

坚定不移发挥中国特色社会主义制度的最大优势，使党的全面领导在新时代更加鲜明地体现出来。新时代坚持和加强党的全面领导，就要增强“四个意识”，坚决维护党中央定于一尊、一锤定音的权威；就要提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，确保党始终总揽全局、协调各方；就要坚持科学执政、民主执政、依法执政，使党在宪法和法律的范围内活动；就要完善领导体制，改进领导方式，增强执政能力。党的领导既要坚持和加强，又要改进和完善，从而使我们党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

坚定不移按照新时代党的建设总要求，全面贯彻落实党的十九大提出的党的建设各项任务。在思想认识上，进一步明确党的建设的出发点和落脚点是坚持和加强党的全面领导，党的建设的指导方针是坚持党要管党、全面从严治党，党的建设的总目标是把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党。在实际工作中，应牢牢把握党的建设的主线、统领、根基、着力点、总体布局，不断提高党的建设质量。

坚定不移以使命为引领、以问题为导向，不断推进党建理论创新和实践创新。我们党在长期革命、建设和改革进程中，在自身建设方面积累了极其丰富的经验，这些宝贵经验绝对不能丢。同时要看到，随着实践发展和时代进步，必须不断推进党建理论创新和实践创新，更好推进党的自我革命。要用党建理论创新来指导和推动党建实践创新，进而推进党建制度创新，从根本上解决党的建设中的突出问题。

坚定不移全面增强党的执政本领，提高党的领导水平和执政能力。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生深刻变化，国际环境也发生深刻变化，提出了许多新的时代课题。在极其艰巨、复杂、繁重的任务面前，在一个个难题面前，全党必须提高学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领。这是党勇于自我革命的题中应有之义。（网站首页图：新华社资料图片）

（执笔：虞云耀）

《 人民日报 》（ 2018年10月15日 07 版）