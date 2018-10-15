英雄精神永不灭—王德泰（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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据新华社沈阳10月14日电 （记者黄璐、王莹）从吉林省白山市江源区北部的羊脸山脚，拾级而上登至山腰，一座高10米、身形伟岸的王德泰将军雕像便出现在视野中。将军深邃的目光眺望远方，四周山林肃穆，松涛澎湃。

王德泰，原名王铭山。1907年出生于奉天省盖平县（今辽宁省营口市大石桥市）一个贫苦农民家庭。1926年到吉林省延吉县茶条沟谋生。1931年九一八事变后，积极参加抗日活动。同年加入中国共产党，担任延吉县反帝同盟组织部部长。

1932年春，王德泰受党组织派遣，到延吉县三道湾做争取山林队“长江好”的工作。1934年3月，任东北人民革命军第二军独立师政委。1935年3月，改任独立师师长。曾指挥所部取得攻打安图县城等战斗的胜利。与中共东满特委书记童长荣等，领导创建了东满抗日游击根据地。因作战勇猛，冲锋在前，被群众称为“东满一只虎”。

1935年5月，王德泰任东北人民革命军第2军军长。1936年3月，王德泰任东北抗联第2军军长。同年7月，抗联第1、2军组成抗联第一路军，王德泰任东北抗联第一路军副总司令兼第2军军长。并当选为中共南满省委委员。

1936年11月，王德泰在抚松小汤河战斗中不幸中弹，壮烈牺牲，时年29岁。1982年10月，浑江市人民政府在王德泰的殉难地，为烈士修建了墓地，墓碑上镌刻着“抗联第二军军长王德泰将军之墓”。1995年9月，吉林省江源县（现为白山市江源区）人民政府为王德泰修建了烈士陵园，塑立了王德泰将军塑像。

“在王德泰的身上，集中体现了共产党人和东北抗联将士坚定的信仰信念、高尚的爱国情操和大无畏的牺牲精神，这些精神具有超越时空的永恒价值。”江源区委党史研究室副主任龙志刚说。如今，每年都有来自全国各地的学生、老百姓来到烈士陵园缅怀革命烈士。英雄精神，永存不灭。

《 人民日报 》（ 2018年10月15日 06 版）