关于中国饭碗，习近平这样说

来源：央视网

世界粮食日即将到来。

习近平总书记不久前在黑龙江省考察时说：“中国人要把饭碗端在自己手里，而且要装自己的粮食。”

民以食为天，粮食安全事关国家稳定。习近平对此高度重视，他强调，“我国13亿多张嘴要吃饭，不吃饭就不能生存，悠悠万事，吃饭为大。”他还告诫我们“要牢记历史，在吃饭问题上不能得健忘症，不能好了伤疤忘了疼”。

党的十八大以来，习近平总书记始终把“三农”问题作为治国安邦的重中之重、全党工作的重中之重，其一系列重要讲话和论述为我国农业发展和粮食生产把准脉搏、指明了方向。

粮食生产根本在耕地 耕地是我国最为宝贵的资源 耕地是我国最为宝贵的资源。我国人多地少的基本国情，决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好，绝不能有闪失。要实行最严格的耕地保护制度,依法依规做好耕地占补平衡,规范有序推进农村土地流转，像保护大熊猫一样保护耕地。 ——2015年，对耕地保护工作作出的重要指示 农民可以非农化，但耕地不能非农化 保障国家粮食安全的根本在耕地，耕地是粮食生产的命根子。农民可以非农化，但耕地不能非农化。如果耕地都非农化了，我们赖以吃饭的家底就没有了。 ——2013年12月23日至24日，在中央农村工作会议上的讲话 推动土地流转规范有序进行 要注意完善土地承包法律法规、落实支持粮食生产政策、健全监管和风险防范机制、加强乡镇农村经营管理体系建设，推动土地流转规范有序进行，真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。 ——2015年，对耕地保护工作作出的重要指示 让农民成为土地适度规模经营的积极参与者和真正受益者 要尊重农民意愿，坚持依法自愿有偿流转土地经营权，不能搞强迫命令，不能搞行政瞎指挥。要坚持规模适度，重点支持发展粮食规模化生产。要让农民成为土地适度规模经营的积极参与者和真正受益者。 ——2014年9月29日，在中央全面深化改革领导小组第五次会议上的讲话

藏粮于地、藏粮于技 国家要加大对粮食主产区的支持 国家要加大对粮食主产区的支持，增强粮食主产区发展经济和增加财政收入能力，实现粮食主产区粮食生产发展和经济实力增强有机统一、粮食增产和农民增收齐头并进。 ——2015年7月16日，在吉林延边考察时的讲话 要以科技为支撑走内涵式现代农业发展道路 要推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力。要以科技为支撑走内涵式现代农业发展道路，实现藏粮于地、藏粮于技。 ——2016年3月8日，参加十二届全国人大四次会议湖南代表团审议时的讲话 增产增效并重、良种良法配套、农机农艺结合、生产生态协调 要给农业插上科技的翅膀，按照增产增效并重、良种良法配套、农机农艺结合、生产生态协调的原则，促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化、安全环保法治化，加快构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系。 ——2013年11月27日，在山东考察时的讲话 努力在高基点上实现粮食生产新突破 粮食生产根本在耕地，命脉在水利，出路在科技，动力在政策，这些关键点要一个一个抓落实、抓到位，努力在高基点上实现粮食生产新突破。 ——2014年5月9日，在河南考察时的讲话