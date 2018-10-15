习近平致信祝贺西藏民族大学建校60周年

新华社北京10月15日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平15日致信祝贺西藏民族大学建校60周年，向全校广大师生员工和校友致以热烈的祝贺。

习近平在贺信中指出，西藏民族大学建校以来，贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，坚持立德树人，为党和人民、为西藏各项事业发展培养了一大批优秀干部和专业技术人才。西藏民族大学60年来取得的成绩，是在党的领导下西藏各项事业蓬勃发展、西藏各族人民生活不断改善的生动体现。

习近平强调，站在新的历史起点上，希望你们全面贯彻落实新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕培养什么样的人、怎么培养人、为谁培养人这一根本问题，培育和弘扬社会主义核心价值观，提高教育教学水平，贯彻党的民族政策和宗教政策，加强民族团结进步教育，传承中华优秀传统文化，自觉维护民族团结，全面推进学校各项工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为推动西藏经济社会发展，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

西藏民族大学坐落在陕西咸阳，前身为1957年中央指示创办、1958年开学的“西藏公学”，是西藏和平解放后党中央在祖国内地为西藏创办的第一所高等学校。