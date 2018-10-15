坚持“两个毫不动摇”是一条基本经验

习近平总书记强调，必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度，毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。“两个毫不动摇”是我们党对多年来坚持和发展基本经济制度成功经验的高度概括。正是在坚持“两个毫不动摇”中，我们创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大时代奇迹。“两个毫不动摇”也必将为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦发挥新的更大作用。

一、坚持“两个毫不动摇”是我国改革开放的重要成果

马克思主义认为，生产资料所有制形式决定社会性质。社会主义代替资本主义的一个根本要求，就是建立起以生产资料公有制为基础的所有制结构，为解放发展生产力开辟广阔道路。同时，社会主义社会并不是一成不变的，社会主义社会的生产资料所有制及其结构必须适应社会生产力的发展要求，并随着生产力发展不断发展变化。

改革开放以来，我们党立足我国的基本国情，总结社会主义建设的经验教训，坚持不懈地探索适应社会主义初级阶段要求的所有制结构。党的十五大明确提出，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。党的十六大进一步丰富了基本经济制度的内涵，提出“两个毫不动摇”的原则。党的十八大以来，我们党围绕坚持“两个毫不动摇”，在理论和实践上实现了一系列重要创新，把对基本经济制度的认识提到了新的高度。党的十八届三中全会在“两个毫不动摇”的基础上提出了“两个都是”，即公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础；并且提出，国有资本、集体资本、非公有制资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式。党的十八届四中、五中全会又提出了一系列扩大非公有制企业市场准入、促进公有制经济和非公有制经济平等发展的改革举措。党的十九大再次重申“两个毫不动摇”。这表明，我们党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，而且通过提出“两个毫不动摇”来不断深化和完善。

坚持“两个毫不动摇”，是我国改革开放的重要成果。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，有利于经济持续稳定协调发展，有利于保障人民共同利益、实现共同富裕，有利于维护国家安全、推进自主发展。毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，有利于促进增长、增加就业、改善民生、推进创新，增强经济的活力。改革开放40年来，正是因为我们坚持“两个毫不动摇”，调动公有制经济和非公有制经济两个方面的积极性，发挥两个方面的优势，所以公有制经济和非公有制经济都得到了充分的发展，我国的社会生产力、经济实力、科技实力、综合国力大大增强，人民生活水平、居民收入水平、社会保障水平显著改善。实践证明，只有坚持“两个毫不动摇”，既不搞单一公有制，也决不搞全盘私有化，才能始终坚持和发展中国特色社会主义，实现全面建成社会主义现代化强国的目标。

二、坚持“两个毫不动摇”的丰富内涵和成功经验

公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是对马克思主义所有制理论的重大发展，是中国特色社会主义政治经济学的重大创新，具有丰富的内涵。

坚持以公有制为主体，不断完善创新公有制的实现形式和体制机制。公有制是社会主义经济的基础，必须始终坚持。但是，公有制经济的实现形式和体制机制必须随着生产力的发展而不断发展变化，必须适应社会主义市场经济的要求不断完善创新，使其符合市场经济规律发展要求，按市场经济规律运行。改革开放以来，我国国有企业改革以增强企业活力为起点，先后经历放权让利、制度创新、战略性调整和分类推进改革等阶段，与市场经济的融合日益紧密，在市场竞争中不断发展壮大。

发挥国有经济的主导作用，做强做优做大国有企业和国有资本。发挥国有经济主导作用是以公有制为主体的根本要求。国有企业是国有经济的基本形式，是国民经济发展的中坚力量。发挥国有经济的主导作用，必须做强做优做大国有企业。国有资本是国有经济的价值形式。党的十九大报告指出，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。

发展壮大集体经济，夯实社会主义公有制经济基础。集体所有制经济是社会主义公有制经济的重要组成部分，是公有制经济的一种重要实现形式。改革开放以来，我国城乡集体经济发展迅速，逐步形成具有效率和活力的社会主义集体所有制经济发展的新形式。在城镇，有一些具有集体所有制性质的企业逐步成长为世界知名的高科技企业。在乡村，以土地这一重要生产资料的集体所有为基础，实行家庭联产承包经营、统分结合的双层经营体制，解放和发展了我国农村生产力，调动了广大农民的积极性，农村集体经济释放出新的活力，有效推动了我国农村各项事业的快速发展。

促进非公有制经济健康发展，构建新型政商关系。我国非公有制经济从小到大、由弱变强，是改革开放以来在中国共产党的方针政策指引下发展起来的，在国民经济和社会发展中发挥着重要的作用，是中国特色社会主义建设的重要力量。党的十八大以来，习近平总书记多次强调要鼓励、支持、引导、保护非公经济发展，并创造性提出构建“亲”“清”新型政商关系，要求广大党政干部勇于担当、积极作为，既帮助非公企业解决发展中遇到的各种困难和问题，又守住底线不以权谋私；同时，要求广大非公企业家做到洁身自好，遵纪守法办企业、光明正大搞经营。新型政商关系的构建为非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长开辟了更加广阔的空间。

积极发展混合所有制经济，推进公有制经济与非公有制经济相互促进、相互融合。国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是社会主义基本经济制度的重要实现形式，也是多种所有制经济共同发展的重要载体。发展混合所有制经济有利于公有制经济和非公有制经济之间实现优势互补、资源共享、体制相融、共同发展，有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，形成新的制度形式和竞争优势。

总之，必须把坚持“两个毫不动摇”统一于社会主义现代化建设的全部进程之中，不是把两者割裂开来、对立起来，才最符合最广大人民的根本利益，最符合我国改革发展的要求。

三、“两个毫不动摇”是新时代中国特色社会主义砥砺前行的重要保障

中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代。适应新要求、实现新目标，必须一如既往地坚持和完善社会主义基本经济制度，更好坚持“两个毫不动摇”。

经济转型升级要求坚持“两个毫不动摇”，加快完善社会主义市场经济体制。要统筹考虑国内外环境的变化，把解决经济发展的短期问题和中长期问题结合起来，通过全面深化改革，着力解决制约经济转型升级的体制瓶颈。深化国资国企改革，加快推动国有经济布局结构调整优化步伐，扎实推进战略性重组；加快完善国有资产管理体制步伐，改革国有资本授权经营体制，探索各种所有制经济深度合作的途径和办法。大力支持非公企业发展，破除各种隐性壁垒，全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，破除各种“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”，努力为非公企业降门槛、减手续、添动力。现代产权制度是社会主义市场经济体制的基石，要通过完善产权制度，巩固公有制经济的主体地位，促进非公有制经济发展，推动混合所有制改革。

经济高质量发展要求坚持“两个毫不动摇”，着力建设现代化经济体系。在我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段后，坚持“两个毫不动摇”有了新的要求。现代化经济体系是适应高质量发展阶段的经济体系，需要市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的体制机制，这就要求建设有别于过去的经济体系。建设现代化经济体系，必须充分发挥不同所有制经济的优势，促进各类所有制经济公平竞争、合作共荣，推动国民经济的高质量发展。公有制经济尤其是国有企业在保障人民共同利益、重大科技攻关、发展实体经济和维护国家安全等方面具有优势，在事关国家发展重大战略和国计民生重大事业方面发挥重要作用。而非公经济尤其是非公企业在满足市场多层次多样化需求、提升供给质量和促进更为平衡、更为充分的发展等方面具有自身的优势。因此，只有坚持“两个毫不动摇”，才能形成现代化经济体系应有的综合优势，实现我国经济高质量发展。建设现代化经济体系，还应鼓励通过国有企业混合所有制改革，促进公有制和非公有制资本融合共生，激发新时代经济高质量发展的新动能。

经济高水平对外开放要求坚持“两个毫不动摇”，着力构建全面开放新格局。形成全面开放新格局，不仅意味着要扩大开放的范围、拓宽开放的领域、加深开放的层次，还意味着要创新方式、优化布局、提升质量。推动形成全面开放新格局，必须发挥公有制经济与非公有制经济各自的作用和优势，既要鼓励中国企业尤其是大型企业走出去，又要大幅度放宽市场准入、保护外商合法权益。既要发挥国有企业在“一带一路”建设中的主力军作用，又要发挥非公企业重要作用，优化我国对外投资战略布局。要坚持引进来与走出去更好结合，坚持引资和引技引智并举，提升利用外资的技术溢出效应、产业升级效应，加强在创新领域各种形式的合作，促进经济迈向中高端水平。要推动公有制企业和非公有制企业都充分利用国际国内两个市场、两种资源，努力培育国际化经营人才，形成一批在国际资源配置中占主导地位的领军企业。

（作者：南京大学经济学院副院长）