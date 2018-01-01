事关国家大局、事关上海发展！李强专题调研，同上海智库专家谈了这些

各类智库既要立足当前、又要着眼长远，既要放眼全球、又要深耕本地，聚焦上海的发展环境、发展动力、发展优势、发展空间等重大问题开展系统深入研究，提出有带动力、影响力的改革举措和发展实招，为上海构筑未来发展的战略优势建言献策。

市委书记李强今天上午在上海市社会科学界联合会、上海社会科学院调研并主持召开智库专家代表座谈会。李强强调，智库建设事关国家大局、事关上海发展，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合上海实际，进一步发挥各类智库的重要作用，服务决策谋高见，着眼未来谋先见，针对问题提出建设性意见，努力为开创新时代上海工作新局面提供更加有力的理论支撑和智力支持。

市委常委、宣传部部长周慧琳参加调研及座谈。座谈会上，市委宣传部汇报了上海新型智库建设情况。上海WTO事务咨询中心理事长王新奎、市社联主席王战、上海社科院院长张道根、上海全球城市研究院院长周振华、上海福卡经济预测研究所所长王德培、上海交通大学中国城市治理研究院特聘研究员陈宪、复旦大学美国研究中心副主任宋国友、华东政法大学人工智能与大数据指数研究院院长高奇琦等分别发言，结合国际国内形势分析，建言上海经济社会发展需要关注的问题及应对举措；围绕改革开放40周年实践，畅谈推动上海改革开放再出发的思考，并就市委、市政府当前工作提出了意见建议。李强认真听取记录，不时就共同关心的问题同与会专家交流讨论，对大家为全市经济社会发展提供真知灼见表示感谢，对各类智库为上海改革开放和现代化建设所发挥的积极作用表示充分肯定。

“做好决策咨询，最重要的是坚持问题导向、需求导向，需要信息对称、供需对接。”李强在同与会智库专家交流时着重介绍了对上海下一步发展的思考和想法。他说，智库资政建言是科学决策的重要一环，随着形势发展，智库作用越来越凸显。当前，上海正处于加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的关键阶段，更加需要高质量的智力支持。各类智库既要立足当前、又要着眼长远，既要放眼全球、又要深耕本地，聚焦上海的发展环境、发展动力、发展优势、发展空间等重大问题开展系统深入研究，提出有带动力、影响力的改革举措和发展实招，为上海构筑未来发展的战略优势建言献策。

李强说，智库的使命在于服务决策，要紧扣中心，围绕大局，谋划重大举措，提供科学分析、精准研判的高质量研究成果。既要加强对策性研究，更要开展前瞻性研究，预测发展趋势，揭示发展规律，为抢占先机、掌握主动提供战略预案、应对举措。要围绕改革创新、城市治理等方面存在的主要矛盾、瓶颈制约，深入调研，找准症结，提出建设性、创新性意见，为市委、市政府科学决策提供更好服务。市委、市政府将一如既往支持智库建设和发展，进一步促进上海智库影响力提升。

座谈会前，李强等参观了上海市社联成立60周年图片展、上海社科院成果图片展（2013-2018），详细听取市社联、上海社科院的发展历程以及近年来为上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”等提供智力支持、决策服务等情况，并就哲学社会科学发展、人才培养引进、国际合作交流等同负责同志进行了深入探讨，希望市社联、上海社科院更好发挥优势特色，聚焦国家发展、上海发展的重大课题，做好前瞻研究、预测分析、资政建言，更好地为市委、市政府科学决策提供智力支持。要立足上海，加强国际合作交流，讲好中国故事、传递上海声音，为增强我国哲学社会科学的国际影响力发挥积极作用。