李强赴人民银行上海总部、审计署驻沪特派办、财政部驻上海专员办调研

当好桥梁纽带、主动把脉建言、加强专业指导。

市委书记李强今天下午先后前往中国人民银行上海总部、审计署驻上海特派员办事处、财政部驻上海市财政监察专员办事处调研，看望机关干部并深入听取中央在沪单位对上海经济社会发展的意见建议。李强希望中央在沪单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更好履行自身职能、支持上海发展，进一步当好桥梁纽带、主动把脉建言、加强专业指导，为上海加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出更大贡献。

调研时，李强对中国人民银行上海总部、审计署驻上海特派办、财政部驻上海专员办等中央在沪单位长期以来给予上海改革发展的支持帮助表示感谢，强调上海市委、市政府将一如既往提供良好环境，支持配合中央在沪单位开展工作。

在中国人民银行上海总部，李强察看了对外服务窗口并听取相关工作汇报。在同大家座谈交流时，李强说，按照中央要求，到2020年上海要基本建成与我国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心，希望人民银行上海总部继续发挥自身优势，在推进上海国际金融中心建设中发挥更大作用。进一步深化金融改革、扩大金融开放、推进创新发展，集聚更多国际金融高端资源要素，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融，推动上海金融成为“上海服务”的重要品牌。进一步提升风险监管能力和水平，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。不断深化中国人民银行与上海市之间的合作，共同促进金融市场健康发展，不断提升上海国际金融中心的影响力和辐射力。

在审计署驻上海特派办，李强就关心的问题和与会同志座谈讨论。他说，审计是党和国家监督体系的重要组成部分，作为审计署派驻地方的监管机构，希望审计署驻上海特派办在履行职责的同时，加强审计署与上海市之间的沟通协调，帮助地方准确把握中央对审计工作的要求，促进中央政令畅通。同时，及时反映地方实际，提供更有针对性的指导。依法全面履行监管职责，不断拓展审计监督的广度和深度，做到应审尽审，切实防范和预警风险，及时化解各类隐患。加强全过程跟踪审计，发现短板不足，提出改进建议，推动中央重大决策部署落地生根，助力上海重大改革任务扎实推进。加强对地方审计工作的专业指导，推动上海审计工作再上新台阶。

在财政部驻上海专员办，李强说，上海专员办在推进财税改革、加强预算管理、防范财政风险、严肃财经纪律等方面承担重要职责。希望充分发挥沟通协调作用，及时传递中央财税政策，共同做好政策宣传、风险提示、培训辅导等工作，使中央精神更好落地落实。及时反映地方遇到的新情况新问题，提供决策建议，帮助协调解决，促进地方提升财政运行质量和财政支出绩效。围绕国际金融中心建设、科创中心建设和优化营商环境等，一如既往支持上海各项改革发展工作。进一步发挥专业优势，为上海企业用好财税政策、规范财务管理做好服务。更好履行监管职能，加大与地方有关部门的合作，及时研究部署纠错防控措施，协同提高预决算公开水平。

市领导周波、诸葛宇杰、吴清分别参加调研。