要闻|最大展品已搬进馆

进宝讲述筹备过程中的幕后故事

晨报记者 谢竲 钟晖

还有20天，首届中国国际进口博览会就要正式开幕啦！

进宝君百忙之中接受了晨报记者的采访，和大家一起来聊聊最近这十来天里，进口博览会筹备过程中发生了哪些新鲜事、小故事。

办事超快

晨报记者：进宝，今天就和我们讲讲大家在工作中遇到的一些小故事、大事件吧。

进宝：最近就有一件需要大大“点赞”的事。就在上周日，一位在市中心上班的小伙伴注意到，一块设置于人民广场的道路指示牌上的英文表述方式有些小瑕疵，用语有些不规范，于是便向相关部门反映了。黄浦区市政工程管理所也很给力，接到情况反馈后马上去现场了解情况，并进行了核实，5小时后就完成了拆除工作。

其实这块牌子并不是该管理所负责，但一接到指挥中心的信息反馈，还是马上主动去处理了，预计准确的内容会以最快的速度更换上去。

效率超高

晨报记者：这次咱们海关也超级给力，毕竟那么多展品从各个国家运到上海，这当中的流程可得好好花心思呢。

进宝：没错。上回提到过此次进口博览会上最大的展品——“金牛座”龙门铣，大家还记得不？10月14日下午，“金牛座”就到达了国家会展中心的北广场，昨天上午就被运去7.1馆，总共12个集装箱！之后就要进行拆箱、清洁、部件装配等工作。到了10月26日允许大型设备搬入场馆后，工作人员们再分为三个安装小组，日夜不停地对其进行组装工作。

“金牛座”可是个大家伙——长 20米、宽10米、高8米，占地面积达200平方米，总重近200吨！因为是参展货物，洋山海关提前了解展品进境安排，第一时间联合海事、边检等口岸部门实施登临检查，依照进口博览会快速绿色通关作业流程，为货物提供高效监管服务。

晨报记者：最近还有什么重要展品的消息吗？也给我们“剧透”一下呗！

进宝：比如意大利豪华游艇已经到港，还有由众美洲际带来的三架直升机真机，其中首次在中国亮相的AW 189已经在路上啦！预计会在本月17日抵达深圳，随后再飞往上海。这架飞机最大起飞重量达8.6吨，价值近2亿元人民币。

超级智能

进宝：昨天，有440辆智能网联公交车正式交付啦。此次投放使用的智能新车型都是纯电动新能源车，这款公交车可全身都是高科技呢！车厢内光是监控探头就装了7个，“应急出口”一共有11处，而且单次充电的续航里程可达300公里！投币箱都“升级”了，新的投币箱几乎和仪表盘连在了一起，最上面是刷交通卡的，中间可以投币，下半部分还可以扫二维码支付，还自带识别假币功能。

此外，进口博览会的公交接驳线路也基本确定。会有专门的公交车从国家会展中心分别开往13号线金运路站、9号线中春路站、12号线七莘路站，还有2条连接 “四叶草”和虹桥1号航站楼、虹桥交通枢纽的储备线路随时待命。71路公交车也会做相应的延伸，并在指定时间段内，为申昆路枢纽站配备专门的公交接驳线。（网站首页图：新华社图片）