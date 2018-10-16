“十大男、女寿星”榜单揭晓，106岁是门槛 上海成为名副其实长寿之城-2281名百岁老人，最高寿者111岁

晨报记者 陈里予

重阳节即将到来。昨天，“上海市十大男、女寿星”“上海市百岁夫妻”榜单揭晓。上海最高寿的老人今年111岁了，黄浦区瑞金二路街道徐素珍老人今年连续第二年成为上海最高寿老人。值得关注的是，106岁是上海市十大男、女寿星最低门槛。

上海老人更加长寿了，上海也成为了名副其实的长寿之城。截至2018年9月30日，上海百岁及以上老年人口已经达到2281人，比去年同期增加246人。百岁老人的“后备军”也在继续增多。

最高寿者坚持长期吃素

听到自己连续第二年成为上海最高寿老人，徐老太直呼：“没想到！”

111岁的徐素珍不仅最高寿，而且还很健康，仍然能够自己拄着拐杖自由行动。老太思路清晰，见到来访的人都能起身热情打招呼，临别时老太还会热情地嘱咐：“希望你们再来做客哦！”

徐素珍一直在家相夫教子，原来住在上海市淮海中路人民坊。后来因为小儿子大学毕业后到江苏海安工作，她就两头跑。现在年纪大了就常在海安居住。徐素珍有一个和睦相处的大家庭，全家四世同堂。昨天，徐老太派50多岁的孙子储先生前来领奖，储先生告诉记者，奶奶性格开朗，做人低调，与世无争。老人平时省吃俭用，但是谁家有困难，她都会捐钱相助。老人已经坚持十几年长期吃素，吃法式小面包、牛奶、鸡蛋等，不吃肉不吃鱼。不论春夏秋冬，佛珠串总不离手，就是大冬天冻得手指发红，她也是一直在不停地搓动佛珠。

女性百岁老人占比高

值得关注的是，在最新统计的百岁老人中，女性占了四分之三，男性占了四分之一。年龄上看，100岁-102岁占 82.9%、103岁 -105岁占14.9%、106岁及以上占2.2%。

据调查，饮食均衡、充足睡眠、锻炼身体、家庭和睦、子女孝顺、心胸开阔等，是百岁老人长寿的普遍“秘诀”。

上海市民政局透露，上海已经是名副其实的长寿之城，根据长寿地区的代表性指标，即每10万人中有百岁及以上老年人超过7人，上海2010年首次达到该指标，2017年该指标已达14.9人。

截至2017年底，每10万人中拥有百岁老人数这一指标位居前三的，依次为黄浦区、徐汇区、静安区，分别为 24.4人、22.7人、20.1人，分别比上年増加3.4人、4.2人、1人。百岁老人绝对数位居前三的，依次为浦东新区、徐汇区、黄浦区，分别为491人、209人、207人。

百岁人瑞“后备军”增多

百岁老人的“后备军”继续增多。90岁及以上老年人口12万人，比上年增加近8000人；95岁及以上老年人口2.29万人，比上年增加近2000人。

百岁老人们都有哪些生活习惯、兴趣爱好和保养小秘笈？

109岁的宋洪根是上海最高龄的男寿星，现居住在嘉定工业区娄塘镇，和女儿女婿同住，五世同堂。老人的女儿说，父亲除了有点耳背，没有其他老年性疾病。

和许多长寿老人一样，宋洪根老人营养平衡，生活规律。早餐以麦片、鸡蛋、粥等为主，午餐和晚餐则吃饭食。老人的饮食荤素不拘，偏爱白切肉和油肉，这种习惯已保持了多年。老人在期颐之年仍爱劳动。不过从今年来看，他的家人对他的“安全保护”有所提高，不让他找活干了。可老人坐不住，兴趣来了、身体好时仍要劈柴。他的女婿无奈地说：“他这辈子就爱和柴打交道。”

108岁的吴志成1933年来上海后，在上海丝织厂工作至退休。老人曾育有儿女13人，现居住在静安区江宁路街道，和第8个女儿及女婿同住。老人女儿说，今年2月，母亲发烧住院，竟然想不开要绝食。全家儿女都急坏了，他们整整写了几十页的“回家吃饭，又活五年”之类的大幅字给老人看，不断给她疏导鼓劲。一番苦口婆心后，老人提出：回家就吃饭。结果，回家后一吃饭，病也奇迹般地好了。

吴志成老人喜欢玩平板电脑，一天要玩几个小时，通过家庭微信群的语音通话，和亲友保持沟通互动。老人的记忆力很好，她能记住家族每一个人的生日，平时翻看照片，还能知道照片中的某个人去年来过家。老人是文艺积极分子，平时喜欢唱歌，不仅爱唱红歌，还爱唱京剧。有时兴致来了，还和女儿对唱，女儿一旦唱错，她马上指出“唱错了”。老人平时在家爱喝保健茶，不吃保健品。不过随着年龄的増长，家人减少了老太喝茶的量。

百岁伉俪是交大校友

101岁的费鹤年、100岁的徐曼倩夫妇是上海的百岁夫妻。这对老人都是上海交大毕业生，费鹤年毕业于上海交通大学土木工程系，徐曼倩毕业于上海交通大学管理系，两人是校友。他俩是上海2018年唯一一对健在的“百岁伉俪”，现居住于长宁区新华街道。

费鹤年出身于书香门第，大学毕业后，先在一所工程学院任教，后到上海吴淞二中教数理化，直至退休。徐曼倩大学毕业后，一直在大光明电影院做会计。老人膝下育有二男二女，四代同堂，全家老小共有7名博士，曾被全国妇联评为“全国最美家庭”。

两位老寿星居住于泰安路一座洋房内，环境闹中取静。两人身材清瘦，精神矍铄，除腿脚不便外，血压、心率都正常，并无大病。可能与学理工科有关，他们生活作息十分有规律，每天都有规有矩，有板有眼。寿星夫妇每天三餐时间雷打不动，分别是 7:30、12:00、18:00，餐餐正点开饭。为保证午餐12点钟准时就餐，每日电饭煲11点启动，一分不差。徐曼倩至今每天坚持记“家庭开支账”，家中物品一件一桩支出多少钱，记得清清楚楚，而且字迹端正，一丝不苟。

费鹤年与徐曼倩于1941年结婚，两人已牵手77年。大女儿说，父母相濡以沫，荣辱与共，“爸爸对妈妈的态度是，妈妈说了算，最后老爸都听她的！”老寿星听了，也打着哈哈说：“是呵，夫妻没有隔夜仇，床头吵架床尾和嘛。”

2018年上海市十大女寿星

徐素珍 111岁 苏阿银 110岁 季林郎 109岁

何莲芳 108岁 徐洁纯 108岁 俞丽芬 108岁

吴志成 108岁 沈承玉 108岁 沈志容 108岁

沈巧碗 107岁

2018年上海市十大男寿星

宋洪根 109岁 陶瑞生 108岁 陈仲伯 108岁

史仙根 107岁 杨龙生 107岁 沈光远 107岁

杨章林 106岁 王少华 106岁 魏友泉 106岁

陈培衡 106岁

2018年上海市百岁夫妻

费鹤年（男 101岁） 徐曼倩（女 100岁）