上海将建世界技能博物馆

晨报记者谢克伟报道 昨天，世界技能组织2018年成员大会在荷兰阿姆斯特丹举行。人力资源社会保障部副部长汤涛率领中国代表团参会，并在大会上介绍了一年来我国关于2021年第46届世界技能大赛筹备情况。上海市人力资源和社会保障局局长赵祝平代表2021年世界技能大赛承办城市上海在大会上介绍了世界技能博物馆的筹建情况。

汤涛表示，中国将围绕办赛需求，着力加强办赛专业机构和人员队伍建设，保证大赛筹办和举办的专业化水平；抓紧推动世界技能博物馆建设，履行好申办时向世界技能组织各成员作出的承诺，争取为世界技能大赛留下宝贵遗产；中国计划明年5月在重庆举办一次国际性技能大赛，诚邀各国来华参赛交流。

赵祝平局长在大会上代表举办城市——上海郑重承诺，将严格按照世界技能大赛的办赛规则，积极推进各项筹办工作，认真履行申办承诺，努力举办一届富有新意、影响深远的世界技能大赛。建设世界技能博物馆，既是中国上海在2017年10月申办2021年世界技能大赛时作出的庄严承诺，也是中国希望与世界技能大家庭各成员加强交流合作，为世界技能大赛留下宝贵遗产，为世界技能运动发展作出中国贡献的庄严承诺。一年来，在人社部的指导下，上海与世界技能组织紧密合作，积极推进世界技能博物馆建设各项准备工作，目前正有序开展中。