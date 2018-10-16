出租车接送学生服务叫好不叫座-2000元/月，定人定车，由嘉定大众推出 企业：司机觉得收益不够，家长觉得费用略高

晨报首席记者 李 芹

对于家有学童却无老人帮衬的上班族家庭来说，子女上下学的接送都是个头疼的问题。那如果告诉你，专业出租车公司可以提供接送子女上下学的服务，你是不是会觉得这项服务简直太贴心？

最近，上海嘉定大众出租汽车有限公司推出了“接送学生出租车”包月定制服务，这项服务虽然受到家长的认可，但真正选择这项服务的家长并没有预期中的多。这是为什么呢？

家长：最看中出租车的安全可靠

从上海嘉定大众出租汽车有限公司推出这项定制服务后不久，专设的服务热线就不断收到来自家长的咨询。

对这项服务跃跃欲试的嘉定市民吴女士告诉记者，本来家里是老人帮着接送孩子，每天都是老人带着孩子走回家，走走大概20分钟左右，“天气不好的时候我会提前给他们订好车，如今有了出租车的包月，也不用担心老人和孩子冷了热了。”吴女士最看中出租车的安全与可靠。

就读徐汇某知名公办小学的薇薇今年2年级，在未被心仪的民办小学录取后，全家人最终还是决定让薇薇上离家9公里的某知名公办小学。由于学校没有校车，9公里的路程，爸爸决定雇用司机来接送。从去年9月开始，司机开车、外婆押车，每天两趟、雷打不动，每月的费用是4800元。

薇薇的妈妈从记者口中听到定制服务后十分赞赏，她说，网约车存在的安全与监管问题令人担忧，而出租车曾经是上海的一张名片，“认路”、“靠谱”是他们这代人对出租车的深刻印象。

“安全是我们首要考虑的，所以才会从正规出租车公司里选择车辆和司机并与之签订相应的合同，对于费用问题，她直言服务费并没有一个标准，因此收取多少主要和服务对象的承受力有关，就她而言，2000元/月的服务费完全可以承受，可惜的是她不居住在嘉定。”

司机：需求有但实际困难不小

“一个月缴完金，到手只有三四千块，日子越来越难过。”一位出租车司机十分无奈地向记者表示。他给记者算了一笔账：如果要固定时间接送孩子，以早上7点为例，为了保证准点到达，那么势必前一个小时就不能拉太远的活，也就是说从6点开始的一个小时，很可能驾车在路上空跑。

考虑到部分学校的接送要求，14岁以下的孩子需要有家长的陪同，那么在学校附近停车位紧张的情况下他可以在附近兜一圈再回来；但如果是14岁以上的孩子无需家长陪同，需要他下车去接，还有一个停车的实际问题。“现在很多学校附近一位难求，停不好一张罚单下来一天白干。”

不过司机们也向记者表示，这样的服务确实有市场需求，关键是怎么将配套的服务措施做好，既能让家长们满意，也能为他们开拓新的市场。

企业：正与教育局沟通完善配套

上海嘉定大众出租汽车有限公司总经理戴英杰告诉记者，网约车的出现对出租车行业的冲击巨大，嘉定的出租车司机目前正处于不断流失阶段，公司的出租车数量已由最多时的340多辆锐减至200辆。

“抱怨无法解决问题，关键还是要寻求变化，赢回客户。”戴先生告诉记者，每天固定时间接送孩子对很多忙于事业的家长来说确实是甜蜜的痛苦，因此他们考虑推出接送孩子上下学的私人定制服务。不过他也坦言，这项服务的初衷虽好，但要做到尽善尽美，还是有不少问题要去克服。

比如说司机的积极性调动，他表示，出租车司机的收入主要靠跑量，如果司机发现完成接送的单位时间效益可能并不如路上扬招所获得的收益后，那么司机的积极性很难被调动起来。“一开始，公司或许可能采取临时性的奖励措施来激发司机积极性，以求打开市场，但时间一长，还是需要其本身产生的效益来维持。”

同样的，还有家长们对服务费价格的承受能力。“我们目前定下的服务费标准是2000元/辆，就目前的咨询情况而言，可能相比较家长的预期，还是略微高了点。”戴先生向记者表示，理想的状态是同一路线有两个或者多个接送对象乘坐同一辆出租车，这样一来，家长为此所付出的费用将会大大降低，选择这项服务的人群数量会增加。但也有一个不容忽略的现实是，要找到同一条线路的目标客户，并不容易。

在采访中，记者也了解到，该公司也在积极地和嘉定区教育局、嘉定区交通委等相关部门进行沟通，希望能够集多方智慧，将这件事情做好。“我们和教育局、交警部门等进行接洽，讨论是否可以在一些有业务开展的学校周围给接送孩子的出租车设临时停车位等等，我们也都在逐步完善之中。”

专家：可依托家委会对接需求

“十分欣赏大众公司这种创新求变的态度与做法。”徐汇区政协委员侯义宏向记者表示，这件事情无论站在哪个角度来看，都是多方共赢的好事，关键在于如何盘活更多资源，将其做得更好。

比如学校可否由家委会出面，在学生家庭中展开调查，来初步了解多少家庭有接送孩子上下学的困扰，梳理完善后形成一定的数量人群后形成家长联盟。“这种服务要想家长得实惠、司机得利益，必须建立在一定数量人群的基础上。”侯义宏表示，因此如果能有这样的联盟形成，大家可以对线路、需求进行求解最大公约数的做法，届时，家长又可寻得同车伙伴分摊费用，司机的车辆又能达到单位时间内的最大利用效益，可谓是一举多得。

《上海民生发展报告》主编王泠一则表示，对于主管部门而言，是否可以在资源或政策上有所倾斜。比如交警在学校周边车位的设置方面，可以对接送孩子的出租车有所优惠。因为从社会效益上来说，如果能实现出租车接送的规模化，对缓解学校周边的道路压力一定有所助益。

●记者探访

车身有专门字样、确保“老面孔接送”

在上海嘉定大众出租汽车有限公司，记者见到了用于定制服务的出租专车。

和蓝色的大众出租车颜色不同，在外环以外运营的嘉定出租车是鲜亮的橙色，承担定制服务车辆为途安出租车，车身上印有“接送学生出租车”的字样，“59166304”的服务热线也被醒目地喷涂在车身上。

根据“接送学生出租车”定制服务协议，定制服务提供的出租车合法正规，司机是经过专业机构培训的出租车汽车驾驶员。同时，所有出租车辆都购买了交强险、商业险和乘客意外伤害险。对于上车时间、上车地点、就读学校等细节性问题，则根据家长们的需求来进行书面约定。

记者发现，专人专车是定制服务的最大特点，一名司机、一辆车辆一旦签订服务协议后，就不再发生改变，确保“老面孔”去接送孩子。如果司机有临时性的特殊原因造成当天无法准时到达，其所在公司将会及时调派其他车辆完成接送任务。

每辆车的服务费用是2000元/月，在行驶途中发生的车费则由家长与司机另外结算。