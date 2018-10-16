科学安排发车间隔缩短乘客候车时间

晨报首席记者 叶松丽

10月5日，本报刊登了《洋山专线黄牛拉客软磨硬泡很烦人》一文，报道浦东新区南汇新城镇滴水湖公交枢纽非法客运车辆骚扰乘客，扰乱客运秩序，并呼吁有关部门进行整治。日前，南汇新城镇城镇管理办牵头镇城管中队、浦东城管执法局四大队、六大队和临港派出所以及交警八大队，对16号线滴水湖站公交枢纽站非法客运进行联合执法,查获了两辆非法网约车。

查获2辆非法网约车

“《新闻晨报》和周到上海App在10月5日曝光滴水湖地铁站公交枢纽非法客运问题后，我们当天就采取了整顿措施。可能是报道惊动了黑车司机，也可能是台风康妮带来的恶劣天气，接下来几天，那些黑车司机就从公交枢纽销声匿迹了。”南汇新城镇相关负责人告诉记者，他们一直在寻找一个合适的时机，对露头的非法客运活动进行整顿。

10月13日上午，该镇相关部门开展了此次联合执法行动，多个部门根据行动预案紧密配合，各司其职。整个执法过程中，共检查车辆12辆，其中2辆均为非法网约车。城管中队按照相关法律法规，依法对车辆进行暂扣，并约谈当事人做进一步处理。

盼增加运能疏解客流

“洋山专线有其特殊性，除了节假日游客相对集中外，平常乘客不多。在节假日，由于班车有限，游客暴增，就给非法客运带来可乘之机。”南汇新城镇相关部门负责人表示，他们正在协调公交运输单位科学安排发车间隔，尽量缩短乘客候车时间。

目前，该镇与警方联手，在一些公交站点安装了300多个摄像头，这将对非法客运活动起到有效的监督作用。

不过，该负责人表示，由于临港地区地理位置特殊，公交运能有限，出租车投放量较小，要有效阻止非法客运活动，还需要采取堵疏结合的措施。“如果不增加公交运能，破解客运瓶颈，而是让这里形成洼地效应，周边的黑车就有可能流入。到时候，我们整顿非法客运的压力会更大。”南汇新城镇相关负责人说。