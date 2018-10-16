针对无证食品“对症”治理，休闲农场、农家乐也要严格纳管-来廊下游玩可放心吃农家乐饭了

晨报记者 徐妍斐

金山区每年把无证无照食品经营整治列为食品安全的重点工作，无证无照食品经营存量稳定在较低水平。

金山区帮助引导经营者合法经营，化解问题矛盾，在整治中疏导办证 （小餐饮备案）共240户，比例达到 73.8%。

推行小餐饮备案管理

金山区廊下镇拥有上海第一个对外开放的郊野公园，休闲农场、农家乐的数量逐渐增多，但是因为土地属性、房屋产权等因素，部分农场、农家乐无法办理食品经营许可证。在15家无证无照食品经营单位中，农场、农家乐占了7家，如果一味取缔，既给廊下镇乡村振兴配套服务带来弊端，同时也不能满足游客增多对食品消费的需求。

为解决这一难题，廊下市场监管所会同镇食药安办多次召开座谈会了解相关农场、农家乐经营模式和经营状况，听取业主们的困难和需求，最后决定对上述农家乐全面推行小餐饮备案管理。在现场审核前，廊下市场监管所提前介入，宣传小餐饮备案管理的基本要求，指导经营者们对操作间进行合理的布局，防止加工过程中交叉污染，要求配备消毒柜、油水分离器等必要设施，同时，对业主进行食品安全知识培训，帮助他们规范经营行为。

截至目前，涉及的农场、农家乐均成功办理小型餐饮服务提供者临时备案。现在，来廊下游玩的客人们可以更加放心地到农家乐用餐了。

亭虹路段位于亭林镇工业园区，附近有大量餐饮需求，外来务工流动人口众多，但因房屋产权问题，先后共存在11户无证食品经营户，多次整治后易出现“回潮”现象，是金山区无证照食品整治重点区域之一。

亭林市场监管努力让绝大多数无证无照经营者合法经营，对无法取得合法产证的经营房屋，积极与房东及经营户沟通，要求房东退还租金、店主搬离经营场所；对房屋产权为村委会所有的店铺，通过与亭东村沟通，告知其取得镇国资办房屋产权证明的途径；对无法操作使用电脑，导致环评网上备案搁置的情况，由所内工作人员协助其完成餐饮网上备案的具体操作；因建成之初作为工业厂区定位规划未事先放置环评排污管道、导致无法通过环评的情况，亭林市场监管所积极对接镇环保办，顺利推动该区域排污纳管工作。

目前，在11户无证照食品经营户中，8户已办证照、3户搬离。

为困难商户解燃眉之急

章先生原本在石化街道蒙山路上的一处棚亭内经营熟食，由于经营场所不符合要求，按照整治方案将予以取缔清理。在前期告知过程中，石化市场监管所了解到章先生的家庭状况十分困难，妻子身患重病，全家依靠棚亭经营维持生计。

得知这些情况后，石化市场监管所劝导他先主动停业，并努力为他寻找出路。通过和附近超市多次沟通协商，为章先生争取到超市区域内的经营场所，并且在熟食间装修期间多次上门指导，装修完成后第一时间为他办好了营业执照和食品经营许可证。

最终，章先生在新的经营场所内开始合法经营，违章棚亭整治工作也得以顺利推进。4月18日，章先生专程赶到石化市场监管所送来了锦旗表示感谢。

记者了解到，截至6月底，全区共排摸无证无照食品经营户326户（其中存量为107户，增量为219户），完成治理326户（其中取缔5户，关停65户，歇业5户，业态转型11家，督促办证201户，小餐饮备案39户），已全面完成治理任务。