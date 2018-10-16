肠溶药片不能掰开吃注射剂不能随意口服

记者 徐妍斐

晨报讯 在日常生活中，很多人不知道如何正确服药。比如，有些人因吞咽胶囊或药片困难，便把药掰开服用；有些人因为担心注射剂注射时引起疼痛，便把针剂改为口服……这些都是不合理的服药方式。国家药品监督管理局近期对这些服药误区进行了科普。

在常用的药品当中，有些是肠溶片，它是一种在胃液中不崩解，而在肠液中能够崩解、吸收的片剂，将药物制成肠溶片是为了满足药物性质及治疗的需要。因为许多药物在胃液酸性条件下不稳定，易分解失效或对胃黏膜有刺激性；还有的药品只有在肠道中才能够更好地吸收。

为了充分发挥药物的治疗作用，就在这些药物的外面包上一层只能在碱性肠液中溶解的物质——肠溶衣。因此，在使用红霉素肠溶片、麦迪霉素肠溶片、胰酶肠溶片、淀粉酶、多酶片等药物时，不可将药片掰开、嚼碎或研成粉末服用，应整片吞服。

有些人感觉吞咽一粒胶囊或一片药很困难，尤其是老年人因唾液分泌减少，吞咽胶囊或药片更加困难。因此，在服药前可先漱漱口，或先喝些温水以湿润咽喉，然后将药片或胶囊放在舌的后部，喝一口水咽下。如果确实因整颗（片）吞服有困难，可将药片研碎或将胶囊内药物倒出，置汤匙内，以温水混匀，再服用。

需要注意的是，在这样做之前一定要详细阅读药片说明书或者向药师咨询，因为缓释剂等片剂和胶囊不能掰开或研碎服用，必须整颗（片）咽下。

因针剂在注射时会引起局部疼痛，于是有些患者把针剂改为口服。他们认为这些药品既然可以直接注入肌体组织或血管，口服就更没有问题了。

这种想法是错误的。因为很多药之所以制成针剂使用，是因为这些药物在消化道内不稳定，易被破坏失效或吸收不好而达不到有效血药浓度。例如：青霉素、肾上腺素等口服后会被胃肠道的消化酶破坏，庆大霉素、肝素等在胃肠道内不易被吸收。而且，有些药物对胃肠道有强烈刺激作用，口服后会引起恶心、呕吐等反应。

注射剂不能随意口服，还因为有的药物口服与注射给药的作用完全不同。如硫酸镁口服有导泻作用，而注射则有镇静和抗惊厥作用，切不可互换。而且，有些针剂的溶媒不是注射用水，而是乙醇、甘油、丙二醇、聚乙二醇或其他化学溶剂，对胃肠道有刺激作用，不能口服。此外，针剂的剂量比口服片剂大很多倍，不宜掌握，且价格相差十多倍，造成浪费。

不仅如此，有些针剂注射时需做皮试，如随意口服可能会引起致命的过敏性休克。因此，为了科学、安全、合理、有效、经济地用药，切不可随便将针剂改为口服使用。