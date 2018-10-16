创新药品上市全流程解决企业“甜蜜烦恼”

记者 徐妍斐

晨报讯 药品终于获批上市了，却还不能开具销售发票？这是上海安必生制药技术有限公司最近遇到的“甜蜜烦恼”。

市食药监局通过调研发现，这个问题是此类研发型企业面临的共同困难：药品上市许可持有人制度改革解除了注册与生产的捆绑，使不具备药品生产条件的研发企业也可以成为药品上市许可的持有人，但是此类公司《营业执照》中无“药品生产、销售”相关经营范围，故不能变更税务登记事项，最终导致无法开具发票、销售药品。

为此，市食药监局积极听取浦东、徐汇等市场监管部门以及上海安必生制药技术有限公司、和记黄埔医药(上海)有限公司等相关企业意见，并召开专题会议研究，认为允许持有人开具所持有药品的销售发票，是打通药品上市许可持有人制度试点“最后一公里”、保障持有人获得药品创新红利的关键一步。市食药监局主动会同市工商局共同专题研究，探讨解决方案，最终决定两部门通过联合发文的形式明确相关要求：

一是将持有人视为特殊的药品生产企业，凭《药品注册批件》或《药品补充申请批件》，在工商营业执照经营范围中增加以下表述：“药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）”。二是要求持有人切实承担药品质量在全生命周期内的全部责任，确保药品生产、销售活动持续符合药品生产、经营质量管理规范的要求。

目前上海安必生制药技术有限公司、和记黄埔医药（上海）有限公司已收到经营范围变更后的《营业执照》。