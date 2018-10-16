虹桥机场1号航站楼改造后全面启用 从值机到登机全程可自助刷证、刷脸通行-早高峰近九成旅客尝鲜全自助乘机

晨报记者 胡 迎

昨天，虹桥机场1号航站楼经过三年多改造后全面启用。当天零点起，春秋航空航班从1号航站楼A岛转至D岛（国内）运营，其它航空公司国际、港澳台航班在A岛、B岛运营。

国内出发的自助值机、自助托运、自助安检至自助登机全流程，晨报记者也和几名旅客一起，体会了一趟全自助之旅。诸多自助服务让很多旅客感慨“很惊喜”。

两千多旅客无人误机

据机场集团方面介绍，上海虹桥国际机场T1航站楼B楼区域完成改造后投入使用，用于春秋航空国内航班运营。截至昨日上午9时，春秋航空早高峰13个航班全都实现了提前5-10分钟关舱门推出、全部准点起飞，出港旅客2239人次无人误机，其中，近九成旅客尝鲜全自助乘机。

春秋航空地服部相关负责人表示，过去，值机托运环节确实是春秋在主基地虹桥的出港高峰痛点。由于人数多、设备有限，以及传统人工办理方式的效率限制，早高峰的柜台前，至少要摆放4个栏杆组成蛇形通道，旅客为了托运行李常至少要排队10分钟以上；而搬迁至B楼区域后，15日早高峰即使是六七点最忙碌的时刻，旅客排队等候时间也控制在3分钟。此外，春秋的自助值机设备，从原先在A楼区域时的18台增加到28台，托运柜台从原来的15个增加到现在的18个自助柜台和6个人工柜台，数量和效率都显著提升。

全自助乘机方便省时

在D岛28台自助值机机器前，旅客只要刷二代身份证等有效证件，就能自行办理值机，打印登机牌与行李条。

当天现场，很多旅客自主或者在工作人员辅助和指引下尝鲜。正准备前往深圳出差的林先生就是其中的一位，他告诉记者，“自助值机非常方便，不到1分钟就搞定了，和超市的刷码自助买单一样！”从现场情况来看，最多1、2分钟，旅客即可打印登机牌和行李条统统搞定；而无托运旅客效率更快，15秒就可办理完毕直接安检。

因为林先生还要托运行李，于是他来到几米远处的自助托运柜台，通过扫描身份证（护照、登机牌皆可）办理自助托运。林先生说，他以往早上“打飞的”最怕但又最容易遇到成团旅客排在前面，值机和托运后再去安检就和打仗一样。“以前排队快也要十几分钟，现在算下来几分钟就搞定了！”

随后，林先生来到全新的8台自助安检验证闸机前进行验证，自助安检查验比较简单，用旅客的话说就是“和刷电子护照进出关一样”方便。林先生按照指引扫描身份证，进行人脸识别后，很快就自助完成安检验证。记者粗略估计了下，大概10秒就能通过。

值得一提的是，作为旅客自助出港流程的最后一个环节，虹桥T1航站楼8个国内出发登机口，都配备了2台自助登机设备。旅客在扫描身份证/登机牌，进行人脸识别（再次验证旅客信息）后，就能自助完成登机手续。

安排志愿者协助旅客

记者在现场看到，自助值机、安检查验等环节由于程序相对简单、操作方便，旅客刷身份证后，按照屏幕界面提示操作，比较顺畅。

但是不少旅客对行李条栓挂、自助行李托运还不太熟悉，仍需要指导。同时，自助交运设备对于软包这样的托运行李，似乎识别率还不是特别理想。另外，让记者意外的是，在最后自助登机验证居然还出现了排起小队的情况。据记者观察，基本上每10名旅客就有1到2人出现不同的小状况，主要原因还是旅客不熟悉自助操作而造成的，例如距离识别系统过近、人脸没有对准识别系统的头像框等。

对此，虹桥机场和春秋航空方面表示，这和之前多次模拟联合演练、实战演练遭遇的情况完全一致，旅客们不必过于担心。早高峰期间，春秋航空28台自助值机机器边上安排了20名志愿者，帮助旅客熟悉流程、栓挂行李条。同时，在自助托运行李环节，安排了18名专业值机员，协助检查行李条是否准确、指导托运、支付逾重费用、确认行李安检情况。机场安排了40名工作人员和志愿者协助旅客操作自助设备。启用首周，春秋航空将配备足够的引导人员帮助旅客熟悉自助流程，并根据旅客熟悉情况动态评估，随时调整现场人员配备。在非高峰期，将以旅客自助为主，工作人员指导为辅。

虹桥机场和春秋方面提醒，考虑到全自助流程在运行初期肯定还需要一个熟悉和适应的过程，建议旅客还是按照原来的预留时间 （国内至少2小时），提前抵达机场。