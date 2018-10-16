英王室宣布：梅根怀孕了-预产期在2019年春天

晨报记者 徐惠芬 综合报道

英国王室最近好事多多。继尤金妮公主12日大婚后，英国王室15日又对外宣布，哈里王子的妻子——梅根怀孕了，预产期在2019年春天。

哈里王子要当爸爸了

当地时间15日上午，英国肯辛顿宫通过“推特”宣布，梅根怀孕了。

据介绍，梅根的预产期在2019年春天，“萨塞克斯公爵夫妇很高兴与大家一起分享这个快乐的消息。”英国女王授予哈里王子萨塞克斯公爵封号，梅根则成为萨塞克斯公爵夫人。

英国《每日邮报》15日披露称，在尤金妮公主的大婚之日，哈里和梅根将这个好消息告诉了女王和其他王室成员。

现在，梅根和哈里正在澳大利亚展开访问，这也是自5月两人大婚以来进行的首次主要国际访问。

事实上，两人自15日展开澳大利亚访问行程之后，英国媒体就纷纷猜测梅根是否怀孕了。因为当梅根抵达澳大利亚下飞机时，就抚着自己的肚子，而在之后，她又用两个紫色文件夹遮住腹部。外界纷纷猜测，梅根应该是为了挡住微微隆起的腹部才拿文件夹的，因为即使文件夹里有重要的声明或文件，也应该由她的随从人员帮着拿才是。

再联想到12日尤金妮公主大婚时，梅根当时穿着大衣，而哈里则不停抚摸她的后背，有关梅根怀孕的猜测更显得有根有据。没想到，几个小时后，肯辛顿就出来公布“好消息”了。

孩子预计4月底出生

据英国媒体称，梅根已接受了12周孕期的检查，孩子预计在明年4月底左右出生。

目前，梅根“情况良好”。梅根和哈里的澳大利亚访问行程也不受影响。此前，梅根的嫂子——凯特王妃怀孕时，曾出现过严重的晨吐现象，以致不得不取消一些公众活动。

根据肯辛顿披露的消息，梅根的母亲多利亚·拉格兰已经得知女儿怀孕的消息。上个月，梅根的母亲被看到在上有关婴儿照料的课程。消息人士称，她很可能从美国搬到英国住，因为据称梅根不想找保姆照顾孩子。

梅根的母亲说，对于女儿怀孕的消息很高兴，很期待自己第一个外孙或外孙女的到来。

不过，肯辛顿宫没有透露，是否将这个消息告诉了梅根的父亲托马斯。在梅根婚礼前后，托马斯和英国王室闹得很不开心。

婚礼前，托马斯先是被曝与狗仔摄影师合作，摆拍了一系列自己为参加女儿婚礼做准备的照片以牟利；接着又进行心脏病手术，没有参加女儿的婚礼。婚礼之后，托马斯又因王室的冷落，数次对王室“开炮”……