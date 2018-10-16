降准落地，7500亿新增资金释放-易纲：货币政策维持稳健中性 还有很多货币政策工具可用

记者 林劲榆

晨报讯 今年第四次降准从昨日起正式落地，预计将为市场带来7500亿元新增资金。

10月7日，中国人民银行宣布从10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点，当日到期的中期借贷便利（M LF）不再续做。

W ind数据显示，本周（10月13日-19日）将有4515亿元中期借贷便利（M LF）到期，另有1500亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。除去置换中期借贷便利的部分，本次降准还可再释放增量资金约7500亿元。

这也是今年央行第四次动用存款准备金率这一工具，此前三次分别在今年的1月、4月、7月，算上这次的降准，央行今年已经累计下调法定存款准备金率2.5个百分点。

而在宣布降准后，央行认为目前银行体系流动性总量处于较高水平，因而在上周的公开市场上连歇五天，未进行任何操作，净回笼1600亿。

针对市场流动性，中金公司指出，鉴于目前公开市场操作工具余额高达9.26万亿元，其中超过6000亿元于10月到期，降准对流动性的最终影响可能不及预期。此外，在去年10月缴税季，财政存款猛增1.05万亿元，直接压制基础货币投放——换句话说，降准的实际影响也取决于今后一段时间央行公开市场操作注入/回笼的流动性的规模。从理论上讲，仅缴税回收的流动性规模要高于（旨在对冲税期的）7500 亿元流动性投放。

“今年人民银行已经4次下调了存款准备金率，有人担心我们是否在放松银根。”10月14日，央行行长易纲在2018年G30国际银行业研讨会上予以回应，广义货币增速与名义GDP增速基本相当，社会融资规模增速约为10%，也处于合理水平。综合上述因素，可以得出中国货币政策维持稳健中性的结论。我国在货币政策工具方面还有相当的空间，包括利率、准备金率以及货币条件等。