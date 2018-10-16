除了国资，上市公司同行也在出手-股价下跌中高质押A股各自“逃出生天”

晨报记者 曹西京

股价接连下跌，一些大股东股权质押比例高的A股上市公司不仅国资伸出援手，同行也在行动。15日，顾家家居拟控股喜临门、栖霞建设拟接管棕榈股份公布。“有钱的大股东增持，实力不够陷入困境的公司有同行看中。”业内人士称，实业资本出手也是一种利好，毕竟同行情况熟悉，估值等有数，在管理层再度松绑资产重组的环境下，上市公司并购上市公司还会出现，这也利于产能过剩行业的供给侧改革，增强行业集中度。

顾家家居将控股喜临门

10月15日早间，顾家家居与喜临门双双公告称，喜临门控股股东华易投资拟以每股不低于15.2元/股的价格向顾家家居转让其所持有的不低于9081.73万股喜临门股票，交易总价不低于13.8亿元。交易完成后，顾家家居将持有喜临门不低于23%的股权，成为公司第一大股东。

目前，华易投资持有喜临门43.85%股份，其中通过“绍兴华易投资有限公司”账户直接持股22.83%；通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”账户持股21.02%。截至9月底，华易投资累计质押/担保公司股份总数为1.65亿股，占其所持公司股份总数的95.44%，占喜临门总股本的41.85%。

本次收购主要是喜临门大股东可交债的债务偿还压力。华易投资2016年发行了4期可交债，累计金额10亿元，2019年将陆续到期，转股价与公司当前股价明显倒挂。本次收购完成后，大股东将有充足流动性偿还可交债债务。

顾家家居公告称，本次交易涉及业绩承诺与对赌，具体以双方签订的正式股权转让协议内容为准。若本意向书顺利履行，喜临门将成为顾家家居的控股子公司，预计未来可以为公司带来相应的产业整合资源协同机会和经营与投资收益，同时可以丰富公司床类系列品牌布局及产品序列，巩固公司在行业内的领先地位。

顾家家居显然是有备而来。公司9月发行了10.97亿元的可转债，9月18日晚间还公告控股股东顾家集团获奋华投资15亿元货币增资，增资完成后奋华投资将持有顾家集团20%的股权，而奋华投资增资入股实际为浙江省政府“凤凰行动”的战略扶持。如今并购同省绍兴的喜临门，将加快在大家居板块的扩张。且本次交易底价为每股15.2元，较喜临门10月12日收盘价11.66元溢价30%，因此周一喜临门封涨停。

栖霞建设拟接管棕榈股份

同在10月15日，棕榈股份发布终止收购资产的同时，也公布不再将股权转让给辉瑞投资、栖霞建设将成为公司新控股股东。不过，棕榈股份也大幅下调2018年前三季度业绩预告，净利润变动区间由此前的0%-30%，下调为-100%--83.34%。

棕榈股份主营生态城镇、生态环境业务，栖霞建设主营房地产开发经营、租赁及物业管理等。作为IPO前股东的栖霞建设，早在2008年7月就入股棕榈股份。10年来，栖霞建设对棕榈股份所持股份虽有增减，但持股比例始终保持在10%左右。10月12日，栖霞建设再进一步，拟接盘棕榈股份控股股东、实控人所持部分股权，正式入主棕榈股份。

“在2017年以高于10元/股的价格减持所持棕榈股份部分股权后，2018年9月6日栖霞建设宣布拟以4.699元/股收购赖国传、张辉、林彦、丁秋莲、杨镜良和吴汉昌所持有的棕榈股份合计7552.37万股股份，如今进一步增持，也是逢低出手。”市场人士分析，作为10年股东，业务有重合的两公司携手，有助于棕榈股份渡过难关。

应该说，这种上市公司直接收购上市公司控制权的案例在A股还较罕见。此前家电行业中这种情况较多。2005年，四川长虹以1.45亿元收购美菱股份20.03%法人股，入主美菱股份（目前已经更名为长虹美菱）；2007年四川长虹又以23401.1万元成功拍得9710万股华意压缩股权，成为华意压缩的控股股东，目前公司已经更名为长虹华意。

2008年2月，美的电器以16.8亿元收购当时国内洗衣机行业排名第二的小天鹅24.01%的股权，成为小天鹅第一大股东。2013年，美的集团吸收合并美的电器上市，小天鹅大股东也转变为美的集团。此后，美的集团又通过部分要约收购，持股比例上升52.67%。

如今又见同行上市公司出手，分析人士认为，从两个案例看，行业分散的家居业和资金压力大的地产行业或掀起新一轮洗牌和重生。