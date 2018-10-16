乐视网董事会换届融创系大举进入-走在退市边缘，目前乐视网还无法畅谈未来

晨报记者 林劲榆

走在退市边缘的乐视网迎来了重要时刻——董事会改选，随着一批带有融创背景的高管进入新一届董事会，乐视网的最后自救或已经开始？

昨天，乐视网股东大会主要审议的是董事会换届选举、监事会换届选举的议案，在新的乐视网管理层中，融创的色彩将更加明显。乐视网董事长刘淑青表示，融创控制乐融致新不会影响乐视网业务方向。

融创加强董事会控制

乐视网第三届董事会任期于10月13日届满，如果不出现意外情况，乐视网董事长刘淑青、董事李宇浩、财务总监张巍、法务部总经理陈浩被将被选举为公司第四届董事会非独立董事，现独立董事郑路和王雷让被选举为第四届董事会独立董事。

乐视网监事会也将发生变更，乐视网资本市场部投资总监杨晴和来自乐视网财务部的隋伟被选举为第四届监事会非职工代表监事，乐视网人力行政总经理李涛被选举为乐视网第四届监事会职工代表，三人将组成乐视网第四届监事会。

值得注意的是，李涛曾在2016年6月至2017年10月任融创华北集团行政总监，于2017年10月加入乐视网。

近日，融创底价拍下了乐融致新股权，乐视网因此失去乐融致新的控制权，对此，张巍表示，根据目前的拍卖情况，下一步乐融致新第一大股东可能会发生变化，存在乐融致新出表的可能性，致新的出表会对上市公司的财务报表有较大的变化，致新出表的话，后续致新跟乐视网之间，合作还会以原有的合作为主。

“这个变化其实是融创的股权比例增加，乐视网的股权其实没有变化，所以实际上并不会影响乐视网的业务方向。”昨天，刘淑青透露。

资本紧张未根本缓解

有投资者问及乐视网净资产为负或致乐视网退市，乐视网财务总监张巍称，公司受资金影响比较大，历史上固定成本还在，一部分是历史上的版权摊销成本，另一部分是乐视网资金融资成本，这两部分是每个季度亏损的主要来源。后续净资产对公司影响的话，现在公司并没有特别有效的方式来改变当前的情况，对于2018年年底，是否能够仍然满足上市条件，现在公司还没有特别清晰的方法。

张巍透露，公司第三季度公司债已经有了7500万的逾期，后期将近19亿的债务，一直在和债权方进行沟通，一直在进行后续债务的洽谈。

“鉴于乐视网目前面临的诸多问题，无法畅想乐视网的未来。”刘淑青表示，由于关联欠款没有办法回收，导致公司资金紧张的状况，这种状况没有得到根本的解决。相关情况公司半年报已有详细的披露，公司结合交易所的问询函，和风险提示公告已经多次进行信息披露。

10月12日晚间，乐视网披露业绩预告，公司预计今年前三季度亏损14.79亿元至14.84亿元，归属于上市公司股东的净资产为负。乐视网表示，公司目前受乐视非上市体系经营不善的延续影响，形成的大量关联应收和预付款项，造成公司资金流极度紧张、公司下游销售大幅下滑回款困难等问题。并且，公司目前整体资金安排存在较大困难，存在较大的偿债风险及无法按时兑付债务的风险，特别是部分金融机构债务到期日临近，为公司短期内的资金筹划及安排带来一定不确定性。