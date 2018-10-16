晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市开盘后表现不一，盘中通信、电子制造、无线充电、语音技术等板块跌幅较少，沪市在早盘一个小时内围绕2600点上下波动前行，看上去似乎企稳了，但午后接连下滑，所幸成交量大幅萎缩，最后沪市又是一个暴跌近40点的格局，期待中的“春天”没来，“冬天”却加速了。

上证50反映核心价值

今年随着城镇化进一步深化、新老经济结构转换延续，产业整合、产业升级、消费升级等产业趋势更加明显，机构进一步看好未来反映中国产业升级和消费规模扩大与升级趋势的行业，如科技与先进制造、大消费、环保与新能源行业等。随着金融业对外开发步伐不断加快，金融板块未来表现也值得期待。上证50指数的主要权重是金融、工业和日常消费板块，因此通过配置上证50指数，投资者将能直接受益于中国经济增长的红利。

机构认为上证50指数具备较好的投资价值。一方面，成份股公司盈利向好。今年上半年，上证50指数营业收入同比增长率为10.46%，良好业绩有望支撑指数未来行情。另一方面，随着A股持续对外开放，上证50指数成份股深受外资青睐，增量资金的持续流入也将利好指数表现。

油服企业盈利改善

国际油价从2016年初以来上涨幅度约140%，代表性的国际油服公司的股价表现却无法与油价匹配。通过对比其收入与利润率这两大核心指标后，发现虽然国际油价上涨带来油服公司资本开支活跃，进而带动各家公司收入增速转正，但是过去几个季度几家代表性公司的净利润率水平仍处于历史低位。盈利能力尚未恢复成为了压制股价表现的核心因素之一。而我国油服企业目前迎来订单改善明显、业绩分步复苏阶段，盈利水平提升仍有空间。

跟进局部热点操作

周末管理层积极释放利好消息欲提振A股：IPO停审、融资松绑、沪伦通加速，不过市场对于消息面的利好反馈并不积极，整体指数还是大幅下挫，昨日沪市依然收出一根中阴线，期待中的“春天”只停留了一个小时。

好在近期A股“入富”以及纳入M SCI成分提升的消息，给市场带来超万亿美元资金的想象空间，同时，昨天早盘在利好刺激下沪市没有高开，这使得昨日的下挫看上去对大盘反而是安全的（如果昨日股指大幅高开然后再暴跌近40点，那市场又将是一片恐慌），早盘市场的缩量行为，说明经过上周四的大跌后，人们的恐慌情绪已经大面积释放，所以我认为，那些在节前等待大跌的踏空资金，这两天有望借助股指回落跑步进场，在结构性松信用和宽财政的作用下，社融和基建数据有望在四季度企稳甚至出现反弹，投资者近日可以积极地跟进局部主流热点操作，如对三季报业绩增长概念股，超跌次新股、填权股等板块多加关注。昨日次新股板块中涌现出一大批冲击涨停板的股票，值得重点留意。超跌次新股在近期股指调整过程中下跌较猛，所以在未来的“春天”行情中，该板块回升应该是最有力的。