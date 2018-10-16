风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

尽管上周五 A股再现“V”型反转。但在当日早盘指数还是续创了调整以来新低，跌停家数明显增多，直到临近午盘指数才开始有拉升迹象，在茅台、平安等权重股大幅反弹的带领下，沪指终于艰难地重返2600点，三大股指集体翻红，沪指涨超1%，值得注意的是，上周创业板下跌了 10%，创“熔断”以来最大单周跌幅。

“A股在上周四再现千股跌停，导致融资客大撤退，截至10月11日，沪深两市融资余额合计8056.47亿元，较前一交易日减少140.76亿元。其中，上交所融资余额报4893.62亿元，较前一交易日减少73.3亿元；深交所融资余额报3162.85亿元，较前一交易日减少67.46亿元。说明很多投资者吸取了2015年股价泡沫破裂时的教训，一旦大盘开跌，第一时间先抛掉融资筹码。”华风道。融资盘是投资者对后市走向判断的风向标。

“大盘虽然在 2536处出现反抽，主要是因为短线跌得太猛，距离5天平均线过远，出现了技术性回拉，本周仍有再考验2556-2536区域的可能，不过，无论破与不破2536点，短期有望在 2536-2500关口区域企稳后筑底回升。”高智说。这期间还要看美股如何表现，如果美股短线真正企稳了，那大A重新进入国庆长假前反弹模式的可能性就会增大。

“这么说，本周A股仍将面临考验？”娇娇问。周一沪市又是一个近1.5%的下跌。

“据统计：目前A股整体市净率为1.53倍，低于上证指数1849点时期的 1.56倍，1664点时期的2.02倍以及998点时期的1.63倍。如果剔除金融股及沪深300指数成份股后，A股整体市净率也相当有‘竞争力’。这说明A股确实已经有了投资价值，只是由于不确定因素尚未化解，所以投资者都很谨慎，但我们应理性看待短期波动，假以时日，一切恐慌和情绪都会被理性取代，资金都是逐利的，没有人会放弃千载难逢的低位建仓机会。”高智回答。他认为当前就是长期资金配置A股的较好时点，大家操作上可以积极一点。

今日行情预测：上涨仓位：70%