互金协会披露第32家网贷存管银行-上了白名单就一定安全吗

见习记者 罗佳明

近日，中国互联网金融协会官网下的全国互联网金融登记披露服务平台公布，杭州银行、青岛银行通过测评，成为网贷存管银行白名单中的第三十一、三十二家存管银行。

在九月底第一批25家存管银行公布之后，先后又有渤海银行、晋商银行、徽商银行和重庆富民银行通过测评。据悉已有近20余家机构完成第二轮测评，正在积极整改中。之后将会合格一家，披露一家。

但相关人士表示，银行存管只是互金平台合规的一个标配，进入白名单并不能代表万无一失。市民在投资理财时仍需要多方面综合考量。

投资不能只关注白名单

融道网·生菜金融创始人兼董事长周汉提醒，对于投资人而言，还是要关注银行存管是否已经全量上线，如果市民所投资的平台只是和银行签定了合作协议、或者只是部分上线了存管系统，还是要引起警惕的。

那么如何判断资金是否已经进行了真存管？主要是看资金进出时，是否要经过银行的处理页面，比如某平台上线了平安银行的存管系统，不管是充值、提现、债转，都需要经过平安银行的系统，需要输入平安银行发来的短信验证码和平安银行存管系统的交易密码，只有这样，资金才算是真正处于银行的监管之下。

开鑫贷总经理鲍建富称，银行存管只是平台合规的一个标配，存管银行并不承担交易风险,不对网贷交易行为进行担保。投资者选择平台，最重要还是要看平台的风控能力。

第三方机构网贷天眼也表示，银行存管白名单的公布，标志着网贷合规又迈出了重要一步。但对于其所带来的影响，投资者也应理性看待。存管银行通过测评只是平台合规整改的一部分，但并不代表平台自此就拥有了“护身符”。真正合规的平台，需要的是各方面都满足合规的要求，投资者可多关注平台的标的真实性和风控水平。

未进白名单引担忧

部分投资人对在没有通过测评的银行办理存管的平台表示担忧。一直在某平台投资的小王告诉记者：“说实话还是有点担心的，这都出来四批了，我投资的平台存管银行还没有通过测评。近期一直都提心掉胆，生怕哪天平台跑路了。存管银行既然还没有通过测评，那肯定是有些问题的，也许是存管功能不合格，也许是整改不达标。近期也有考虑更换投资平台的打算。

不仅投资人在担忧，也有部分银行对存管业务进行调整。日前，网贷平台“袋鼠妈妈”发布公告称，由于上海银行全面退出P2P网络借贷平台存管业务，“袋鼠妈妈”平台现已与其他存管银行签署《银行资金存管合作协议》。 点融同日也对外宣布，已与百信银行签署了战略合作备忘录，合作业务将涉及资金存管。

目前，除了已经通过测评的32家银行外，记者在网贷天眼也发现，接入平台较多的江西银行、华兴银行、海口联合农商银行、上海银行截止目前均未进入“白名单”。这四家银行对接了近300家平台，其中不乏有美股上市的和信贷和港股上市的网信普惠等。

网贷天眼数据也显示，以暂时还没有通过测评的江西银行为例，对接的94家网贷平台中，已有23家被网贷天眼标注为问题平台。但是首批进入存管白名单的新网银行也有八家对接的平台被列为问题平台。

有业内人士表示，有的银行存管业务较多，通过测评的难度更大。因为存管业务多，对银行系统的承载能力要求更高。因而有些业务量不多的银行，稳定性比存管业务量大的银行好，更容易通过测评。像招商银行、浦发银行、浙江泰隆商业银行、包商银行、海口农商银行等只存管一家网贷平台资金的银行，也都通过了测评。

值得注意的是，资金银行存管只是网贷平台合规的基本要求，做到了这点并不意味着平台风控过硬。银行只对资金进出把关，对具体交易内容不过问。而具体交易内容，则是要关注平台风控的能力。

另外，通过测评的商业银行是指商业银行的网络借贷资金存管业务流程与系统建设在测评时点基本符合测评相关要求，但不构成对其开展的网络借贷资金存管业务持续合规性与完整性的认可。披露的信息不构成对与商业银行开展网络借贷资金存管业务合作或“声称”合作的网络借贷信息中介机构相关情况的认可。社会公众若发现商业银行披露的信息中存在任何虚假或不实内容，可通过中国互联网金融举报信息平台等合法渠道进行举报。

业内人士也提醒投资者，存管银行通过测评只是意味着该银行的存管业务符合国家监管，与其对接的网贷平台并不一定就完全合规。出借人、借款人等相关人员须谨慎判断和识别风险。