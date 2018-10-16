度小满牵手北大光华聚焦五大研究方向

李小刚

10月12日，度小满金融与北京大学光华管理学院宣布成立金融科技联合实验室，并在北京大学为实验室揭牌。度小满金融CEO朱光及北大光华管理学院院长刘俏共同出席揭牌仪式。

揭牌仪式上，刘俏表示：“简单直接有效的金融是最好的金融。金融科技在未来有可能成为构建中国真正好金融的一个很重要的板块。北大光华跟度小满金融这次联手，可以把分析大数据的手段以及工具有效结合起来，用科学的方法，找到一些好的理念，改变我们金融的方式，真正能够降低在中国建立信任的成本，使得金融效率提升、金融中介服务范围扩大、金融结构比较合理。期待北大光华-度小满金融科技联合实验室未来能产生一些扎根严谨科技研究的优秀金融成果。”

朱光表示：“金融科技，正在进入转型的关键阶段：从传统IT技术驱动向人工智能技术驱动转型，从服务中后台基础设施向全方位渗透到客户获取、经营、风险管理等金融服务各个环节转型。完成这两大转型，金融科技将发挥出远远超过历史的巨大的价值。度小满的金融科技在过去的两年已经和500家金融机构建立合作，我们的技术正在深入影响着金融行业。和北大光华共建实验室，将发挥双方优势，使得我们在金融科技领域更向前迈进一步，我们的成果将很快会转化为中国金融创新的全新动力。”

过去一年，工农中建四大行与BATJ的战略合作成为金融科技行业关注的焦点。去年六月，度小满金融与中国农业银行签属战略合作协议，共建智能银行。“从底层的金融大脑、感知引擎、决策引擎，到智能获客、大数据风控、智能投顾、智能催收，我们用A I技术来助力农业银行向智能银行的升级。今天大家在农行手机银行上使用的人脸识别、语音转账的技术，都是我们这项合作的成果。”朱光说。

北大光华金融系主任刘晓蕾表示，“我们正在进入人工智能与数字经济时代，如何充分发挥中国海量数据的优势，降低金融融资成本，推进产业升级，是产学研面临的重大课题。北大光华-度小满金融科技联合实验室的成立是研究数据有效使用的一次探索。”作为联合实验室主任，刘晓蕾介绍了未来三年实验室的五大重点研究方向。实验室将围绕数字化资产配置、超大规模关联网络、在线机器人、监管科技、区块链技术等五大领域深入研究，积极探索前沿技术在金融场景中的应用，同时推动跨学科人才的培养和输出。

五大研究方向包括：

方向一：探索适合中国用户的数字化资产配置方案

在数字化资产配置方面，鉴于国内用户少有长期投资习惯，联合实验室利用人工智能技术、大数据能力和算法能力，通过多维分析去全方位的了解用户理财需求和风险偏好，让用户画像和金融资产进行合理智能匹配。

方向二：超大规模关联网络在互联网金融领域的应用

在基于超大规模关联网络上，基于图的连接性，探索基于图计算的大数据风控算法，有效解决合谋、团伙欺诈问题，另一方面通过关联网络能够发现优质客户，有效支持业务扩展。

方向三：在线机器人在金融领域的应用（客服、催收）

在金融行业，客服、催收等工作消耗大量的人工，度小满金融基于语音识别、语义理解、多轮对话等技术，将智能机器人应用在这类工作中，在很大程度上替代了人工，降低了人工成本。智能机器人成本不到人工成本的1%，但效率是人工的3倍。实验室将在自然语言处理、语义理解、多轮对话方面做进一步的突破研究，将意图识别准确率整体优化到95%以上。

方向四：探索如何开展监管科技业务，提升国内监管机构的效率与风险防控水平

结合度小满的业务实践探索适合国内企业的监管科技发展之路，基于聚类分析、关联网络、舆情情感识别等技术帮助地方金融办、证监局监测机构风险，从而实现监管机构提前介入，防范金融风险蔓延。

方向五：基于区块链技术的通证经济机制在金融领域的应用

基于区块链的通证机制，研究通证机制落地金融的核心问题、主要障碍与技术发展方向，探索通证机制与传统金融场景和创新场景结合的具体应用方法。