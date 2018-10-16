中国太保全力以赴服务进博会

见习记者 杨晓东

10月15日，距首届中国国际进口博览会(下称“进口博览会”)倒计时20天之际，中国太保在沪召开太平洋产险服务首届中国国际进口博览会保险方案发布会。会上太平洋产险发布了为进口博览会量身定制的“不一般”的保险服务方案。

中国国际进口博览局副局长、国家会展中心（上海）有限责任公司董事长孙成海，中国太保产险董事长顾越代表双方签署了《太平洋产险服务首届中国国际进口博览会保险服务支持协议》。根据协议，中国太保产险将提供包括财产保险、责任保险等综合保险和知识产权保险、网络安全保险等特殊保险的一揽子保险保障服务及媒体工作包支持。双方将发挥协同效应，不断深化在高端展会、保险保障等领域的对接与合作。

中国太保产险董事长顾越在致辞时表示，中国太保作为发源于上海的全国性保险公司，有义务服务好进口博览会;作为改革开放中诞生的国有保险公司，有责任服务好进口博览会；作为创新探索27年的“A+H”股上市保险集团，也有能力服务好进口博览会。发挥主场优势、护航进口博览会，是太平洋产险的光荣义务，也是太保人的共同使命。保险起源贸易，太保服务贸易。中国太保产险将着眼于贸易自由化、全球化的发展趋势，不断提升服务社会经济发展的综合风险服务能力，建立与国际惯例接轨的服务贸易保险保障体系。

发布会现场，中国太保产险用三个“不一般”——不一般的服务体系、不一般的保险保障、不一般的服务举措，对进口博览会一揽子保险服务方案进行了详细发布。据介绍，中国太保产险为进口博览会提供了涵盖人、财、责等三类风险，总保额达350亿元的风险保障，并提供全周期风险解决方案及全过程风险管理服务。专门设立了1亿元理赔专项基金，并开通95500全天候双语服务专线，建立专业风控和救援志愿者队伍，汇集系统内最优质的资源和专业团队，全力以赴服务保障本次进口博览会顺利圆满召开。