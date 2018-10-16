美股暴跌未必是见顶-多元资产配置正当时

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

上周美股大幅下跌，并带动全球股市走低，市场整体避险情绪浓厚。连续走牛9年的美国股市，每一次大幅下跌都会引发市场是否已经见顶的讨论，本次也不例外。从近日渣打银行、安联投资以及恒大研究院院长任泽平的观点来看，判断美股从此开始走熊还为时尚早，不过现金和债券将变得越来越有吸引力，投资者多元化资产配置正当时。

股市仍有基本面支持

记者多年来跟踪采访机构对美股以及全球投资市场的研究报告，在市场分歧明显的近几年，渣打银行意志坚定看好美国股市，事实上，美股的牛气十足也印证了渣打精准的眼光。而就在美国股市暴跌的上周，渣打银行财富管理部有发布了最新的10月《全球经济展望》。

渣打指出虽然目前全球经济增长和通胀前景仍为适中至稳健，全球股票仍然值得看好。然而随着全球货币政策收紧、债券收益率攀升，现金与债券将变得越来越有吸引力。渣打银行建议投资者通过更大程度的多元化资产配置，在全球股票之外，配置债券、另类策略及现金等其他资产类别，降低投资组合的波动性。

渣打银行财富管理部投资策略总监王昕杰表示：“随着全球利率水平的逐渐攀升，包括政府债券在内的传统避险资产的吸引力正在增加。我们10月上调了对于新兴市场美元政府债券的推荐，相信此类债券将跑赢全球债券。此外我们目前仍然看好全球股票，特别是美国股票，因为2018/2019年的盈利增长将继续推动美国股市走强。

安联投资的观点与渣打类似，继续看好美国股市。安联投资大中华基金业务副总裁何志凌表示，股市的表现主要看企业的盈利能力，今年3季度标普500上市公司的企业盈利同比增长20%，预计4季度也不会差。美国股市至少到明年中期都有基本面支撑。

恒大研究院院长任泽平认为，美国经济还相当强劲，金融杠杆也总体可控。“我们此前强调‘美国经济正在复苏但可能逐步筑顶’。同样，此次美股暴跌也并不意味着美股崩盘步入熊途，而更可能是震荡调整，因为美国经济的基本面还是相当健康的。所以我们说是‘特朗普景气的终结’，而不是‘特朗普泡沫的崩溃’”。

美国经济前景预判有分歧

美国经济到底处于什么阶段？美联储加息将对股市构成什么影响？渣打银行和安联投资对美国经济仍相当乐观。安联投资认为，美国的大型税制改革可望为美国企业盈利带来上行潜力。目前的盈利趋势仍然稳健，预期 2018 年美国企业盈利可显着增长。

安联投资认为，美联储将继续其正常化进程，预期在 2019 年将加息三次。然而，现时市场价格尚未完全反映来年加息。“美国经济增长强劲，这也是我们预期联储局将于2019 年最少加息三次的其中一个原因。”何志凌表示，美国失业率降至 3.9%，为 1960 年代末以来的最低水平。更令人鼓舞的是工资稳步增长，随着劳动力短缺变得更加明显，雇主需增加工资以吸引合适的人才。若工资增长持续，这将进一步支持消费开支，消费开支是美国经济的重要组成部分。

对于刚刚再次加息的美元，渣打银行预计美联储到2019年底之前还会有四次加息，并使美元在近期可能再创新高。然而中期来看，随着美国GDP增长率的逐年下降，以及通胀的复苏，都将抑制美元的优异表现，并进入区间震荡。

市场并非一面倒看好美国经济，恒大研究院院长任泽平就对美国经济泼了一盆冷水。任泽平认为，“特朗普景气”可能终结，从经济周期的基本面来看，美国经济可能正逐步从复苏转入滞涨。

任泽平表示，我们提出的“特朗普景气”，是相对于“奥巴马景气”。2008年以来靠低利率、转移杠杆、资产负债表修复、页岩油气技术革命等推动的美国经济复苏本来在2016-2017年前后筑顶，但特朗普减税进一步拉长了复苏周期。步入2018-2019年，随着特朗普减税红利释放动能边际减弱、承诺的基建投资存不确定性，叠加美联储加息进入下半场、逐步告别低利率环境、贸易保护主义推高通胀预期和美国政府赤字扩大，经济复苏边际上很难再加强，而通胀压力边际上可能逐步显现，加息预期增强，10年期美债收益率升至3.2%以上，这既是市场预期的反应，也是所有资产定价的“锚”。

但任泽平也强调，美国经济周期筑顶、步入滞涨并不意味着美国经济将很快转入衰退，事实上美国经济还相当强劲，金融杠杆也总体可控。