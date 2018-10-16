小康家庭投资意愿下滑

晨报记者 刘志飞

近期理财市场收益普遍偏低，A股市场低位震荡。交通银行昨天在上海发布的《交银中国财富景气指数报告》（总期第49期）显示，小康家庭对理财产品和股票基金等产品的投资意愿有较大幅度下滑。

本期交银中国财富景气指数为141点，与上期持平。三个一级指数“两平一升”，收入增长指数和投资意愿指数保持平稳，经济景气指数微升一个百分点。

从小康家庭的投资意愿来看，本期投资意愿指数为126点，持平于上期和去年同期水平。流动资产投资与不动产投资意愿两个二级指数“一降一升”。

本期流动资产投资意愿指数为140点，比上期略降1个百分点，与去年同期相比保持不变。其中，现在流动资产投资行为指数下降1个百分点，预期流动资产投资意愿指数与上期持平。近期理财市场收益普遍偏低，A股市场低位震荡，小康家庭对理财产品和股票基金等产品的投资意愿有较大幅度下滑。受人民币贬值影响，外汇投资和境外资产投资意愿下降幅度也在6个百分点以上。但调查期间，美元表现疲软间接使得贵金属价格企稳，市场对黄金走势较为乐观，导致本期贵金属投资意愿上升了6个百分点。

本期不动产投资意愿指数为112点，上涨1个百分点，与去年同期相比略降1个百分点。