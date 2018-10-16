中超本周末进入最后收官阶段-胡尔克缺阵难阻上港雄心

晨报记者 俞 炯

虽然本周二晚上还有一场国家队的热身赛，但本周末中超第26轮就将打响。本赛季联赛的最后五轮比赛将一口气连续进行，直至11月10日的最后一轮比赛打完。

在积分榜上以4分优势领跑的上港队也正在积极训练，认真准备。虽然国脚们要周三才能归队，另外U21国青以及国家集训队也抽调了不少球员，但球队从10月11日开始已经进入了中超收官战阶段的紧张备战之中。

特别是本周日晚上客场和江苏苏宁的比赛，对于上港队来说极为关键。能否带着目前4分的优势去到第二名广州恒大的主场比赛，基本就取决于上港队本轮比赛的结果。而且这场比赛，上港队自身的困难就不小：主教练佩雷拉因为在上一轮比赛中被罚上看台，因此无法在现场指挥；队长胡尔克和后防主力贺惯双双累积四张黄牌停赛。

联赛间歇期，上港队在主场5∶0大胜贵州恒丰之后，安排了三天的假期，球队在11日重新集中。据队员蔡慧康介绍，“假期归来后前两天的安排比较轻松，主要是恢复性训练。最近几天，我们以对抗为主，其中更多的是对抗的强度和连续性。因为后面几场比赛的赛程还是很紧的，所以在体能的储备上教练组有自己的安排。”

对于冲击联赛冠军，蔡慧康说出了大家的心声，“全队现在的状态都还不错，队里的气氛也很好，大家都向往着最后有最好的结果，所以每个人都很积极，要把自己最好的状态带到最后五场比赛中。”

而队长胡尔克则为自己的停赛而感到遗憾，“下一场不能比赛，我自己很遗憾，也感到有些伤心。虽然不能上场，但我还是会在场外继续为球队出力，比如在训练场上我会提醒一下大家，比如在场下和大家说一说。其实不光是我，我们每一个首发球员，每一个替补球员，还有那些没有进入名单的球员，都会用自己的方式去帮助到球队，大家团结一致踢好我们的比赛。”

为了保持良好的状态，三天假期里胡尔克还自觉加练，甚至还在家里专门弄了一个健身房，“我现在能做的就是在训练时尽自己的努力，在后面的比赛中能够以最好的状态出战。当然我最主要的精力还是放在训练场上，这应该已经足够了。只是，有的时候我在觉得不是很累的情况下，还会在家里再加练一下。”

对于本周末这场艰难的客场比赛，胡尔克还是保持着乐观的心态，“经过这么长时间的磨合，每个人在自己的位置上都知道自己要做什么事情。我们很有信心，取得下一场比赛的胜利。”