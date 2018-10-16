14年汇丰冠军赛引领中国高尔夫发展新高峰

晨报记者 王 嫣

中国高尔夫开始于哪一年？许多人都有不同的观点。实际上，早在700多年前，中国就有了高尔夫运动。元世祖至元十九年（1282年）撰写的一本关于捶丸运动的著作《丸经》，就有着“至宋徽宗、金章宗，皆爱捶丸”的记载。而其中的“捶丸”正是高尔夫的鼻祖，后来经过陆上丝绸之路，这项运动才传到了欧洲。

无论这种学说成不成立，捶丸这种运动最终在中国灭绝了。直到现在，高尔夫这项少数人的运动渐渐有了群众基础，并孕育了一批以张连伟、梁文冲、张娜、冯珊珊为代表的优秀职业球员，也逐渐形成一个涵盖球场、球具、赛事、媒体和教学等多方面的产业。

不过总体而言，这 20年，高尔夫在中国的发展都是缓慢的，也是单向的。直至2005年，汇丰冠军赛在上海佘山国际高尔夫俱乐部的首次举办，才使得中国高尔夫的发展登上了一个新的高峰。

震撼中国高尔夫球界的赛事

汇丰冠军赛举办的第一年就如惊蛰的春雷，震撼了整个中国高尔夫球界，不仅因为赛事奖金为国内最高500万美元（今年将上涨到1000万美元），还因为其星光熠熠的参赛阵容，维杰·辛格、蒙哥马利等当时最顶尖的球员皆悉数到场，甚至如日中天的老虎伍兹也受邀参赛。

赛事的深远影响，绝不仅仅是体育和经济方面。高尔夫可以说是集绅士文化为大成的一项运动，其九大核心价值：诚实、正直、体育精神、尊重、自信、责任感、坚持、礼貌以及判断力，一直为高尔夫人骄傲。

培育中国高尔夫新星成长

长久以往，汇丰冠军赛一直致力于将高尔夫背后的文化精髓传递给下一代。李昊桐、窦泽成等年轻一代中国球员的成长，为汇丰冠军赛讲述着引人入胜的中国励志故事。这些选手从小在汇丰全国青少年高尔夫冠军赛中锻炼，如今也纷纷站上了欧、美巡回赛的舞台，他们的成功之路引来了国际媒体的广泛关注，同时也将中国高尔夫30多年来取得的进步展示到了全世界观众的面前。

如今，每年的汇丰全国青少年高尔夫冠军赛都会选拔一批优秀的小球员与世界顶尖好手打上一洞，与此同时，18岁以下的青少年在持票成人的陪同下也可以免费入场观赛。可以说他们从汇丰冠军赛中体验到的一切都深深扎根在了心中。

实现“一带一路”式交流

无论高尔夫运动是从东传到西，还是从西传到东，这颗白色的圆球都实现了可持续的“一带一路”式的东西方文化的交流，就像这项运动本身的特点一样，总是从最靠近会馆的第一洞发球台开始，然后在最接近会馆的18号洞果岭结束，形成了一个完美的循环。而随着汇丰冠军赛的持续举办，以及一批批中国球员在这个平台上茁壮成长，相信未来这种交流和融合将更加深入，期待未来有一天，中国也能成为世界高尔夫球坛仰慕的中心。