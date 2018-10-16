晨报记者 孙俊毅

本周二被列入中国体育彩票足球竞彩项目的重点赛事是欧洲国家联赛。

周二009欧国联 17日02:45法国VS德国

法国队在上周的友谊赛中主场2比2被冰岛队逼平，但法国队的比赛数据挺“养眼”，射门达到26次（射正 7次）。德国队上周在欧国联比赛中客场0比3输给荷兰队，延续着世界杯上的糟糕状态。两场欧国联，德国队仅拿到1分，博阿滕肌肉受伤缺席法德之战。主流机构对本场初盘开主让半球中水，后市升为主让半一中高水，走势对客队极为不利，德国恐怕很难短时间内扭转逆势。

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周二011欧国联 17日02:45爱尔兰VS威尔士

爱尔兰上周欧国联主场0比0战平丹麦，前两场1平1负，首场就是在客场1比4惨败给威尔士。威尔士上周友谊赛在主场1比4不敌西班牙，无论从场面还是比分，都算是一场完败。贝尔腹股沟受伤，已经提前返回皇马俱乐部，本场欧国联将缺席。主流机构对本场开主让平半高水，爱尔兰并未击败威尔士的绝对实力，不妨重点考虑客队不败。

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爱尔兰（-1）VS威尔士 负

周二012欧国联 17日02:45挪威VS保加利亚

挪威前两个欧国联的主场保持全胜，仅有的一个客场失利，就是0比1输给保加利亚。保加利亚在该组的状态最好，前三场取得全胜。不过挪威首回合虽然输给保加利亚，但比赛数据全面占优，射门甚至以14比3领先。主流机构对本场开主让半一中水，对主队有明显的倾向性，首选主胜。

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挪威VS保加利亚 胜