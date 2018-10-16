上海国际艺术节“艺术天空”奏响森林公园“三部曲” 瓦格纳的“荷兰人”彩虹的“白马村”-都在这秋天的森林里

晨报记者 殷 茵

朗朗秋日，满地金色的落叶踩得沙沙作响，还有什么比支起帐篷，带着家人席地而坐，听一场户外音乐会更浪漫的？作为第20届中国上海国际艺术节“艺术天空”系列活动开篇，三台风格迥异的音乐会将在上海共青森林公园奏响。10月19日至21日，指挥家里卡尔多·夏伊携手钢琴家张昊辰，执棒琉森音乐节管弦乐团奏响瓦格纳、莫扎特和拉威尔的经典旋律；意大利新斯卡拉蒂交响乐团、西西里合唱团将合作奉上世界经典歌剧选段交响合唱音乐会；而作曲兼指挥金承志则将带领上海彩虹室内合唱团献演森林版《白马村游记》。

|树荫间 |“圆舞曲”翩翩而起

10月19日晚，森林公园大草坪舞台上，指挥家里卡尔多·夏伊将执棒琉森音乐节管弦乐团，携手钢琴家张昊辰率先拉开森林公园“三部曲”的序幕。演出将以瓦格纳《漂泊的荷兰人》序曲开场，拉威尔的《圆舞曲》《波莱罗舞曲》将让观众在深秋的森林气息中闻到树叶的芬芳、听见圆舞曲的曼妙，而钢琴家张昊辰的莫扎特《C小调钢琴协奏曲》也将为演出添上点睛之笔。

和开场演出同样备受瞩目的还有压轴大戏——意大利新斯卡拉蒂交响乐团、西西里合唱团共同演绎的世界经典歌剧选段交响合唱音乐会。届时，观众不但能欣赏到罗西尼歌剧《塞尔维亚的理发师》序曲、威尔第歌剧《茶花女》《命运之力》等片段，威尔第歌剧《纳布科》中耳熟能详的经典唱段《飞吧，思想！乘着金色的翅膀》也将被唱响，而世界传唱度极高的中国民歌《好一朵美丽的茉莉花》也将为森林中的音乐会更增芬芳。

就在今年8月的音乐会上，很多“彩虹粉”还以为就要和他们深爱的《白马村游记》作别，因为乐团艺术总监金承志宣布，这是“彩虹”最后一次演《白马村游记》，没想到在这次的森林音乐会上，居然还能拾到“彩蛋”一枚。10月20日晚18：00，上海彩虹室内合唱团将把“彩虹式现场感”带到森林中，奉上与众不同的视听体验。这是彩虹合唱团的首部“合唱戏剧”，讲述的是民国时期，福建书生顾远山还乡，途经浙西白马村，记录下离奇的遭遇，顾远山如同当代人一般，在时代的洪流中追求成功而不得，被白马村的种种震撼启发，唤醒了珍贵的记忆，重新找到了生活的意义。

|秋天里 |艺术没有围墙

不同于传统需着正装端坐于剧院内的音乐会观赏模式，森林音乐会以更清新、更自然的方式让音乐回归生活。作为森林音乐节最早的策划人之一，杨浦区文广局局长杨茵喻希望让更多没有机会走进剧场欣赏古典音乐的市民，能在自然中享受艺术之美，“长久以来，很多人对古典乐的理解存在误区，总觉得太过高雅难懂，事实上，古典乐中很多经典曲目描写的都是自然风光，结合作曲者当时的感受，是人类情感的自然流露。将古典音乐会搬到森林里，就是想让这源于自然的创造回到自然中去，也让观众在自然中获得更深的共鸣。”

作为艺术节“艺术天空”的重要活动之一，森林音乐节在去年首度举办时就一票难求。亲近大自然的同时，零门槛享受高雅艺术，对市民来说，是一场全新的体验。“打造没有围墙的剧院”，也正是艺术节这些年来坚持并不断扩充艺术天空板块的目的所在。

金秋的森林公园，因为有了音乐的调味，愈加芬芳。