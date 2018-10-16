第29届中国电视金鹰奖揭晓-《海棠依旧》拿下最佳电视剧奖

记者徐宁曾索狄

晨报讯 日前，第12届中国金鹰电视艺术节暨第29届中国电视金鹰奖颁奖晚会在湖南长沙举行。晚会现场揭晓了第29届中国电视金鹰奖，《海棠依旧》拿下最佳电视剧奖，张译、李易峰摘得“观众喜爱的电视剧男演员奖”，迪丽热巴、丁柳元获得“观众喜爱的电视剧女演员奖”。此外，迪丽热巴和李易峰还获得第12届中国金鹰电视艺术节最具人气演员奖。

“金鹰奖”自1983年诞生以来，已连续举办29届，是中国电视界由观众投票评选的全国性电视艺术大奖。从2000年开始，中国电视金鹰奖颁奖活动改为“中国金鹰电视艺术节”，并永久落户长沙。在本次金鹰节上，主办方新增“中国文联终身成就电视艺术家”奖，文艺评论家李准、剧作家王朝柱获此殊荣。作品奖方面，除了折桂的《海棠依旧》，《白鹿原》《鸡毛飞上天》《绝命后卫师》《换了人间》《情满四合院》《天下粮田》《初心》《漂亮的李慧珍》《热血军旗》《春风十里不如你》《春天里》获评优秀电视剧奖，申捷凭借《鸡毛飞上天》拿下电视剧最佳编剧奖，导演陈力以《海棠依旧》捧得电视剧最佳导演奖。

今年是中国电视创建60周年，本届金鹰节也有许多回顾、致敬中国电视发展历程的环节。比如在主题活动之一的“金鹰论坛”上，中国文艺评论家协会主席仲呈祥就总结说，六十年来，中国的电视事业从无到有、从小到大、从弱到强，电视事业的发展始终与时代同频共振，与党和人民同心同行，中国电视剧的特色就是扎根生活、扎根人民，未来还将继续弘扬其美学精神、美育精神，弘扬地方文化优势。而在第29届中国电视金鹰奖颁奖晚会上，老中青三代演员也汇聚一堂，分享自己的电视情缘。其中，早在1986年凭借角色“济公”拿到金鹰奖最佳男主角、85岁高龄的游本昌直言，电视发展60年，电视工作者也要更有责任感、使命感，“要坚持把有营养的东西，传播给亲爱的观众。”