钱德勒

中年，或者中年人，大概是时下社交平台的流量词，在它们背后传递了情绪上的信息，比如疲惫、无奈等等。人如此，事物也如此，总是有一个高低起伏的状态。作为综艺节目《奇葩说》不声张的粉丝，在周末瞅了一下前四届“奇葩之王”首次下场的一场比赛之后，我脑海里很快锁定了“中年”这个词。如果说把这个词比作刺眼的手电筒，一大半的聚焦就在马薇薇身上。这也不奇怪，马薇薇女士也的确是《奇葩说》一众网红里最出名的那一个，想当初，她代表的是某类知识女性敢爱敢恨敢争敢抢的人设形象，犀利刻薄的谈吐背后还有一颗温柔多情的心。

我承认，最初都是新鲜的，很多看武侠小说的读者也有这种感受，看大侠侠女或者神仙姐姐看久了，就会腻，这个时候诸如阿紫啊建宁公主啊蓝凤凰啊这一类刁蛮、有点邪气的女孩反而让人印象深刻。马薇薇最初给我的感觉就是这样，牙尖嘴利，很有脑子，有些观点别开生面，大脑驱使语言，语言折射思维，马薇薇肯定不是傻白甜。

但是随着《奇葩说》跌跌撞撞，在舆论压力中走到第五季，时过境迁来形容是很贴切的。马薇薇，在尝尽流量红利，成为炙手可热的网红之后，人设也开始慢慢地异化了她。看了越来越多场的比赛，我发现她开始醉心于编织段子，背后的逻辑和思辨不再那么重要。而节目之外，她可能也选择了一个并不太适合她的人设形象——女神，但是一个太能说话的女神，感受一下是不是也有点酸爽。自己的学历背景，节目的需求，公司的发展，社交平台的流量等等，各种标签所蕴含的力量撕扯着马薇薇女士，于是，很神似的，我们看到通俗剧里常见的剧情，一个光彩夺目的小姑娘竟然成为疲惫、矛盾的中年妇人。马薇薇在第五季的首秀，连马东都点评，再不调整就会被淘汰。当她做发言阐述时，镜头捕捉到一个女孩打哈欠的特写，熟悉她的嘉宾还有朋友神情微妙，不忍以及不解——怎么可以说得那么无趣。

其实不止马薇薇，其他老奇葩虽然有的锋刃犹在，或者技术更加娴熟，但是放在全部的节目里，都很难避免套路化，还没开口，老牌观众就大概知道他们要说什么，连身体语言都能猜得八九不离十。这是不是也像中年人与光同尘的家庭生活，说不上不好，可也说不上太好，就是那种快要凝滞的感觉。

马薇薇和她的老奇葩伙伴们，在个人的职场生涯里都算得上感受了什么叫高光时刻，但流量是在流动的，娱乐的本质就是速朽，快速满足又快速厌倦。所以他们这批人是在与最浅薄的那一层欲望做殊死追逐，就像中年人努力追赶荷尔蒙，绝大多数都是力有未逮，气喘吁吁。

怎么解？无解，因为总会有另外的爆红节目出现，以及节目中的一些素人一夜成名，吸睛夺目。这样的节目和网红，就是鲜嫩的青春期。残酷吗？嗯，是的。