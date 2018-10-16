“环人民广场演艺活力区”再添新活力-旧时邬达克建筑换新颜百年长江剧场全新亮相

晨报记者 邱俪华

昨天下午，拥有近百年历史的长江剧场举行了盛大的开幕活动，正式宣布该剧场全新亮相，为“环人民广场演艺区”增添了一位最新成员。长江剧场诞生于1923年，原名卡尔登大戏院，出自上海滩赫赫有名的匈牙利设计师邬达克之手。剧场于2016年底启动装修改造工程，而今终于揭幕亮相。

曾经的“中国话剧大本营”

老上海人的印象中，位于南京西路黄河路口的长江剧场历史悠久，记录了很多人青少年时代的文艺情怀。诞生于1923年的长江剧场，原名卡尔登大戏院，从问世之日起就以其设备先进和装修奢华执上海滩之牛耳。它见证了中国近代史上一系列重要事件，阮玲玉演唱中国第一首电影歌曲《万里寻兄词》，上海戏剧界抗日救亡协会宣告成立，周信芳组织的移风剧社推出一系列重要作品，王文娟等越剧名家登台表演……而黄佐临、费穆、朱端钧等话剧名家在此上演了《秋海棠》《浮生六记》《雷雨》等一系列脍炙人口的佳作，更是奠定了这个剧场“中国话剧大本营”的美誉。毫不夸张地说，长江剧场的百年历史就是上海文化变迁发展的缩影之一。

进入上世纪90年代，随着城市加快开发建设，长江剧场淡出了人们的视野，但昔日的光彩仍萦绕在观众心头。在有关方面的关心支持下，长江剧场还建在原址附近大厦辅楼，并于2016年底启动装修改造工程，经过两年的施工和筹备终于全新亮相。

一红一黑相映成趣

如今的长江剧场坐落于黄河路35号，紧邻南京西路，与人民广场核心区近在咫尺。长江剧场建筑面积3055平方米，包含“红匣子”“黑匣子”两个小剧场，观众容量分别为230人、100人。体量不大，但小巧玲珑，特色十足。

“红匣子”采取传统的镜框式舞台，最远观剧距离不过10米。剧场安装了电子声罩，混响时间可根据不同节目要求做调节。舞台安装了P3规格电子屏，配合演出使用可丰富舞台表现力。

“黑匣子”则颇具先锋色彩，打破了舞台观众席分割的传统剧场概念。11块升降台既能做舞台，也能当观众席，辅以可全方位转动升降的灯景吊杆系统，可根据不同艺术表演的要求做自由组合，观众席位和表演区几乎零距离。14块多媒体把舞台和观众席包围得严严实实，电子透声投影技术实现了观众视野的360度环绕。剧场音响采用的全息声技术更是把临场感推向了极致。

长江剧场功能定位为先锋性、实验性、创新性小剧场，以戏曲为主，兼顾戏剧类演出和教育展示活动。该剧场填补了沪上戏曲演出创新性、实验性小剧场的空白，为青年艺术家的创新创造提供独特的展示舞台。同时，还与教育系统密切合作，提供课堂之外的艺术教育基地，在中小学和剧场之间搭建良好的艺术桥梁。

开幕演出好戏连台

昨天的发布会上，长江剧场还公布了开幕演出季。京剧《京探》、昆曲《牡丹亭》、越剧《闺秀》演唱会、评弹《繁花》《唐三彩》《四大名著》、爵士歌仔剧《许仙》、《田耘社》相声专场、《天真自得2.1》古琴昆曲新媒体电子音乐会等精彩节目都将在为期三个月的开幕演出季中亮相。

由上海戏曲艺术中心主办的上海小剧场戏曲节备受青少年戏迷关注，今年第四届戏曲节将于11月底开启，长江剧场将成为重要舞台之一，京剧、昆剧、越剧、淮剧、黄梅戏、瓯剧、梨园戏等小剧场作品将在此轮番上演。

在未来的演出季中，长江剧场将携手上海戏曲艺术中心麾下六大院团，整合全国乃至海内外各种资源，为青年戏曲人才成长搭建平台，推出沁园春——“双创”系列演出，以期更好地实践“创造性转换、创新性发展”这一宗旨。目前该系列节目正在积极筹措，2019年将陆续上演。

除了沁园春之外，长江剧场还将推出艺无界、笑剧场、剧场新秀、戏乐FUN等系列演出。其中，“艺无界”关注融合艺术，特别是传统艺术与当代艺术的跨界；“笑剧场”积极挑选国内外优秀喜剧作品，结合海派喜剧的渊源，让观众在开怀大笑中释放压力；“剧场新秀”关注青少年亚文化，在最潮流与最传统之间构建交流平台；“戏乐FUN”为青少年观众普及传播中国传统文化，特别是针对戏曲文化做好观众培育，最大程度尽到长江剧场的社会责任。