整理本《新元史》出版

晨报记者徐颖报道 由多位专家合力、历时五年点校完成的整理本《新元史》近日由上海古籍出版社出版。来自湖南、上海等地的学者日前齐聚一堂，参加了整理本《新元史》座谈会。

“二十四史”是对二十四部正史的总称，建国后整理出版了点校本二十五史，比二十四史多出一部《清史稿》。其实，开明书店在民国时出版过一套《二十五史》，除二十四史外，还收入了一部《新元史》。作者柯劭忞（1848-1933），曾任清史馆总纂，又代理馆长，纂修《清史稿》，总阅全书。《新元史》是其最重要的一部著作。

《新元史》共二百五十七卷。柯氏为撰写此书，曾翻检过多达八千卷的《永乐大典》，并广泛参考西方史料和清代钱大昕以来各家研究《元史》的成果。总体而言，《新元史》体例较为严谨，采择文献丰富，无愧为正史之一。

整理本《新元史》整理者之一李伟国介绍，《新元史》刊行过程较为奇特，先有铅印本（1917年），再有刻印本，即“退耕堂开雕”初刻本（1920年），柯劭忞晚年时又进行了一番修订，是为庚午重订本（1930年）。庚午重订本对“退耕堂开雕”初刻本作了许多增补、修订，总体上优于前者。

上海古籍出版社此次出版的整理本，以庚午重订本为底本，“退耕堂开雕”初刻本为校本，参校以《元史》、《续文献通考》、元人碑传、文集等，遇有异同之处，凡可判定为《新元史》明显讹误者，适当改字出校，否则以异同校列之，或不出校勘记，以尽量保持原著面貌。