改革开放40年成就赢得国际社会广泛赞誉

来源： 《求是》2018/20 作者： 于运全 孙敬鑫

改革开放40年来，中国取得举世瞩目的发展成就，赢得国际社会广泛赞誉。许多国际知名人士总结中国改革开放取得的巨大成就，探究改革开放的成功秘诀，分析改革开放对世界的重要影响，展望新时代中国改革开放的光明前景。通过这些国际视角，我们可以更为全面地理解改革开放的历史地位和世界影响，更加自信昂扬地投入到新时代改革开放的伟大实践中。

“通过改革开放，世界见证了中国高水平的创造力”

40年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民众志成城、砥砺奋进，成功开创并坚持和发展了中国特色社会主义，用勤劳、勇敢、智慧书写了国家和民族发展的壮丽史诗。正如澳大利亚前外长鲍勃·卡尔所言：“通过改革开放，世界见证了中国高水平的创造力。”

40年来，中国发生了翻天覆地的变化，社会生产力得到极大解放和发展。美国耶鲁大学资深研究员斯蒂芬·罗奇说：“在改革开放40周年之际，人们禁不住回顾并庆祝经济发展的非凡成就。”巴哈马记者里卡多·韦尔斯感叹：“短短40年间，中国从一个由农民、稻田和老旧小工厂构成的国家，变成了摩天大楼林立、跨国公司和顶尖技术企业云集且大学随处可见的国家。”西班牙《经济学家报》编辑比森特·涅韦斯撰文称，40年时间里，中国从一个人均国内生产总值仅为200多美元的农业国变成了人均国内生产总值超过8000美元的工业大国。日本《读卖新闻》科技记者莳田一彦、船越翔认为，中国除了经济成就之外，在科技领域也开始引领世界。曾担任德国统一社会党总书记的埃贡·克伦茨在书中写道：“我坐着高铁从北往南旅行。在长沙，我们参观了一个超级计算机中心，得知这台计算机系统运算速度当时排名世界第一。”玻利维亚立法大会参议院第一副议长利内斯·古斯曼，在亲眼目睹中国改革开放的巨大成就后感叹道：“中国的社会经济发展和科技水平造就了‘中国奇迹’，法治建设和打击腐败成效显著，城市安全和城际轻轨令人羡慕。”

摆脱贫困是改革开放巨大成就的一个缩影。澳大利亚经济学家劳伦·约翰斯顿认为，改革开放的成功使中国从封闭落后走向全球增长中心，超过7亿人因此摆脱贫困。西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯认为，40年的改革开放大大降低了全球贫困人口数量，为其他国家树立了榜样。印尼国民民主党主席苏里亚·巴罗则表示：“中国政府努力减少贫困人口，为绝大多数老百姓服务，让世界印象深刻。今天的中国，无论从哪个方面衡量，都已经成为一个新的世界大国。”

改革开放对中国的现代化进程具有重大意义。英国帝国理工学院校长爱丽丝·加斯特说：“中国开放是历史中的一座里程碑。”俄罗斯科学院远东研究所教授亚历山大·罗曼诺夫撰文称，中国共产党人曾一度复制苏联模式，随后成功克服其缺陷，迈入面向市场经济和全球化的改革开放时代。土耳其国际战略研究组织副主席塞尔丘克·乔拉克奥卢认为，正是由于坚持改革开放，中国才成功实现了经济稳定增长和社会繁荣进步，建立了中国特色社会主义发展模式。

改革开放“充分证明中国治理体系的高效和成功”

继“中国共产党为什么能成功”“中国为什么能成功”之后，“中国的改革开放为什么能成功”正在成为国际社会关注并追问的焦点。毫无疑问，改革开放40年的答卷给人们提供了许多弥足珍贵的启示，值得那些追求本国发展、民族振兴、社会进步的人士去研究和总结。

中国共产党在改革开放进程中的领导作用备受关注。美国洛杉矶太平洋国际政治研究所研究人员齐迈克称：“中国共产党的决策给中国和世界带来了巨大变化，极大地改善了中国人民的生活，仅凭这一点，我就要给中国共产党打一个高分。”美国美中关系全国委员会主席史蒂芬·欧伦斯认为，改革开放带来的沧桑巨变充分说明，中国共产党善于“纠正错误、吸取教训”，并及时调整政策促进增长与繁荣。在俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫看来，这种与时俱进不断适应新形势的能力，来源于中国领导人的高度责任感。

中国特色社会主义制度的优势与作用同样不容忽视。法国知名学者戴维·戈塞认为：“中国改革开放以来的重大改革和飞速发展，充分证明了中国治理体系的高效和成功。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为：“改革开放取得了人类历史上前所未有的成就，证明中国特色社会主义市场经济在提振发展活力方面，要远远超出资本主义市场经济。”瑞士知名汉学家胜雅律认为：“中国改革开放40年取得巨大成就的重要原因之一，是拥有长远目标和科学规划。与主要西方国家战略规划跨度最长不过10年相比，中国能够基于百年甚至更长时间进行规划。”这一制度安排有利于集思广益、凝心聚力，推动国家发展目标的实现，体现了中国的制度优势。

也有学者从以人民为中心的执政理念和实事求是的思想路线中寻找答案。日本杏林大学教授刘迪撰文称：“中国最伟大最持久的力量仍在民间，亿万人民对美好生活的向往，是推动中国改革的强大持久动力。回顾改革开放40年历程，中国的发展，乃在于政治如何真诚面对民众，认真回应最广大民众的深切呼声。”他认为，改革开放政策另一个特点是坚持实践导向，不依教条指导，避免了重大决策失误。美国研究人员齐迈克认为，中国改革的成功，得益于富有智慧的中国人民不断突破禁区，并把一系列重大措施付诸实施。俄罗斯专家阿列克谢·马斯洛夫认为：“中国的改革方式从一开始就是反映国家特色和非常务实的：从西方借鉴一切对中国有利的东西，同时保持了经济上的独立性。”

改革开放“为世界各国、特别是发展中国家提供了成功范例和发展路径”

改革开放40年来，中国人民敞开胸襟、拥抱世界。40年的实践证明，改革开放不仅深刻改变了中国，成为决定当代中国命运的关键一招，而且深刻影响了世界，推动了中国与世界的共同发展。

中国在世界经济领域的重要贡献成为广泛共识。美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成说，中国改革开放创造了举世瞩目的经济奇迹，为经济全球化进程提供了广阔市场，为广大发展中国家带来了成功启示。法国经济学家倪金城表示，近年来中国经济一直保持中高速增长，以超过30%的贡献率，成为世界经济增长的动力源。许多国家搭上了中国发展的“快车”和“便车”。印度中国研究所前所长马诺兰江·莫汉蒂表示，中国改革开放为全球贸易增长作出巨大贡献，中国对外投资也给投资目标国创造了越来越多的就业岗位和发展机遇。

中国成为维护世界和平稳定的中坚力量。联合国秘书长古特雷斯认为，中国已成为多边主义的最重要支柱和促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中国正全方位地影响世界，在全球维和、反恐、抗灾等方面作出了巨大贡献，为解决国际热点问题提供了一种和平的参考模式。他说：“中国参与国际事务的方式，让越来越多的国家排斥冲突、珍视和平，这是中国给世界带来的一个重大变化。”

中国的改革开放成为许多国家学习的榜样。法国前总理拉法兰认为，改革开放的逻辑适用于每个国家，所有国家都应该改革，因为我们必须努力适应不断变化的世界。他说：“今天每个国家都应该在总统府的门楣刻上改革和开放，因为这是掌握未来的两把关键钥匙。”巴西中国问题专家奥利弗·施廷克尔认为：“改革开放40年来，中国的辉煌成就对全球秩序产生了广泛和系统的影响，中国方案也让世界更多倾听到东方的声音。土耳其国际战略研究组织副主席塞尔丘克·乔拉克奥卢认为，改革开放40年来，中国经济持续增长、社会繁荣稳定，为其他国家发展与治理提供了成功范例。他说：“作为一个负责任大国，中国在可持续发展、绿色增长、减贫等方面为世界各国、特别是发展中国家提供了成功范例和发展路径。”

“中国将在改革开放的新阶段成功应对所有挑战”

中国特色社会主义进入新时代，改革开放迈入了新的历史高度。习近平总书记多次强调，改革开放只有进行时，没有完成时。解决我们进一步发展面临的一系列突出矛盾和挑战，必须进一步深化改革和对外开放。站在40周年时间节点上，国际社会已经看到了中国深化改革和对外开放的决心和信心，相信中国会乘势而上，推动改革开放实现新突破。

世界需要中国继续坚持改革开放并不断发挥领导力。国际货币基金组织总裁拉加德高度赞赏习近平总书记在2018年博鳌亚洲论坛上发表的主旨演讲。她认为，中国将坚定推进改革开放的积极信息，为当今世界增加了确定性和希望，世界需要像中国这样的领导力量。澳大利亚前贸易和投资部长安德鲁·罗布表示：“改革开放40年来取得的伟大成就坚定了中国坚持这一政策的决心。今天的中国与世界深度融合，在改善世界经济状况、提高人民生活水平方面日益显示出引导力。”

海外专家密切关注着中国推进改革开放的最新举措。韩国湖西大学教授全家霖表示：“通过成立中央全面深化改革领导小组等一系列改革措施，中国开启了改革开放2.0时代，其后出台的一系列重大改革文件，体现了以习近平为核心的中共中央在深化改革方面的强烈意志与决心。”美国布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德撰文称：“虽然中美贸易紧张关系占据媒体头条，但对于中国和世界经济来说，雄心勃勃的国内改革计划要重要得多。”

国际社会相信中国新时代的改革开放事业会取得成功。欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳表示：“在习近平总书记领导下，中国共产党会继续自我完善，不断提高，更加强大。同时，构建人类命运共同体和新型国际关系等理念，将引领未来的全球治理。”爱尔兰都柏林大学中国研究院院长王黎明认为，随着全面深化改革，中国经济转型未来有望获得更大的成功，中国的发展对世界而言是机遇而不是威胁，它为世界经济走出衰退提供了动力，给包括爱尔兰在内的世界其他国家带来实实在在的好处。俄罗斯外交部东亚和上合组织研究中心高级研究员伊戈尔·杰尼索夫预见道：“得益于高效执政管理体制的运转，中国将在改革开放的新阶段成功应对所有挑战。”

中国掀开了实现中华民族伟大复兴的新篇章，也开启了改革开放的新征程。只要我们不忘初心、牢记使命、永远奋斗，干在实处、走在前列、勇立潮头，中国的改革开放必然会取得更大的成功，也必然会产生更为广泛深刻的世界影响。正如奥地利总统范德贝伦所言：“中国将继续坚定推进改革开放，这不仅造福中国，还将造福全球。”

（作者单位：中国外文局当代中国与世界研究院）

（网站首页图：新华社资料图片）