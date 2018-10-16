夏云杰：赤胆忠心 捐躯为国（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社济南10月15日电 （记者萧海川）十四年抗战，东北三省涌现出一大批可歌可泣的英雄人物。夏云杰便是其中的一位。在艰难困苦中，他从未退缩；在血与火的斗争中，他带头冲锋。日寇更将夏云杰视作心腹之患。在生命的最后一刻，他还一再叮嘱身边人将抗日民族解放事业进行到底。

夏云杰，又名夏云阶，1903年出生在山东沂水四十里堡镇金场村。因家境贫寒，1926年3月逃荒到黑龙江省汤原县，以耕地为业，农闲时到当地黑金河金矿做些零工。1931年“九一八”事变后投身抗日斗争的行列。1932年11月加入中国共产党。

夏云杰深入矿山、农村，宣传党的抗日主张，为建立党领导下的抗日武装而努力工作。1933年8月任中共汤原中心县委委员，负责军事工作。经过努力，将分散在汤原各地的抗日游击队500余人组织起来，成立东北民众义勇军，夜袭汤原县城，给敌伪政权以沉重打击。

同年10月县委遭日伪军严重破坏后，形势十分险恶。爱人劝他避避风险，夏云杰坚定地表示：要与汤原的反日爱国群众同生死、共患难，越是在党处于困难时期，越要经受住严峻考验。他挺身而出，领导县委工作。11月领导恢复了汤原游击队，并亲自对其进行培训，提高了游击队的政治、军事素质。夏云杰与战友们在松花江下游不断抗击日伪军的进攻，取得了一个个胜利。他身先士卒，在作战中多次负伤，享有很高的威望。中共满洲省委曾称赞汤原游击队是松花江下游地区“反日反满的唯一中心力量”，对夏云杰评价为“深刻学习，对党忠实，能够认真执行党的政策”。

1934年10月，夏云杰领导游击队联合抗日义勇军共同作战，挫败了日伪军冬季“讨伐”，打掉驻太平川的伪警察署，创建了汤原太平川抗日游击根据地。

1936年1月，夏云杰所部编为东北人民革命军第6军，他担任军长。随后，他率部在汤旺河地区创建后方基地，将游击区域扩展到汤原、萝北、绥滨等十余县。9月任东北抗日联军第6军军长。同年11月21日，在筹集给养与装备时，在汤原丁大千屯遭伪治安队袭击，身负重伤。弥留之际，他再三嘱咐身边的战友、妻子和女儿，要团结一致，在党的领导下，把抗日民族解放事业进行到底。26日壮烈牺牲，时年33岁。

英雄虽逝，英魂长存。夏云杰的家乡人民从未忘却这位离家的游子，他的事迹仍被口耳相传。在他的老家金场村，夏云杰依然是邻里间教育后辈的榜样，传承他不畏艰苦、勇于奉献的精神是老家百姓的信念，更是这里牢不可破的乡风村训。

金场村所在的四十里堡镇，每年都会组织青年干部、党员、学生参观夏云杰故居，缅怀先烈，重温入党誓词。作为沂水县的东大门，四十里堡镇近年来发展势头强劲，先后获得国家级生态镇、山东省重点开发镇、省级文明镇等，现代种植业、现代物流业快速发展。

《 人民日报 》（ 2018年10月16日 06 版）