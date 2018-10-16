人民日报：多措并举促进企业诚信经营

来源：人民网－人民日报

让守信者处处受益 使失信者寸步难行

新知新觉：多措并举促进企业诚信经营

中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

“诚信者，天下之结也”。诚信是一个人的立身之本，也是维护市场经济秩序的重要原则。市场主体讲诚信，可以降低交易成本、促进公平竞争、增强经济活动的可预期性、提高经济效率。正因为如此，诚信被视为市场经济的重要基石。对于企业来说，诚信既是必须践行的行为准则，也是能够为自己带来实际利益的无形资产，是赢得消费者和市场的可靠保证。

近年来，受各种复杂因素影响，一些企业的诚信经营情况不容乐观。虚假宣传、假冒伪劣、商业欺诈等不讲诚信的行为时有发生，广大人民群众对此强烈不满。企业缺乏诚信，制售假冒伪劣产品，不但影响自身长远发展，更威胁到人民群众的人身和财产安全，危及经济良性运行与社会和谐稳定。促进企业诚信经营，必须把诚信建设摆在突出位置，不断强化企业的社会责任意识和规则意识，全方位提升其诚信经营水平。尤其要提高失信成本，让守信者处处受益，使失信者寸步难行，在全社会形成守信光荣、失信可耻的氛围。当前，可以重点从以下几方面入手促进企业诚信经营。

推动企业将诚信经营作为安身立命之本。在现代社会，诚信不仅是一项道德规范，也被普遍确立为一项重要的法律规范，诚信原则甚至被视为现代民法中最重要的条款。企业若违反国家相关产品质量标准和生产规范，制售假冒伪劣产品，进行不正当竞争，不但会因信誉贬损遭到消费者的抵制和市场的惩罚，还会面临法律极为严厉的制裁。企业要行稳致远，必须坚持依法诚信经营，牢记道德底线不可触碰、法律红线不可逾越，强化合规经营意识，提升诚信经营水平。应加强企业文化建设，牢固树立以诚实守信为荣、以见利忘义为耻的企业文化，通过提供优质的产品和服务来赢得消费者的信任。

加强社会监督促进企业诚信经营。行业协会、商会作为对市场主体进行自我规制、自我约束、自我管理、自我净化的重要组织形式，在监督企业诚信经营方面具有专业性强、成本低、反应快捷、易被市场主体接受等优点，是推动企业诚信经营的重要力量。行业协会、商会应担负起企业诚信建设的重要责任，不断完善相关行业市场主体的自律规范、自律公约，建立健全行业的信用评价、激励和惩戒机制，促进企业诚信经营。发挥市场专业化服务组织对企业诚信经营的监督作用，支持会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、资产评估机构等依法对企业财务、纳税情况、实缴资本、交易行为等的真实性、合法性进行鉴证，依法对公司信息披露进行核查把关。发挥消费者协会在保护消费者合法权益、监督企业诚信经营中的作用。发挥新闻媒体的舆论监督作用，宣传诚信经营的正面典型，曝光违法经营的不良企业，营造诚实守信的良好氛围。

以政务诚信带动企业诚信经营。政府公信力在社会诚信体系中居于关键地位。要加强政务诚信建设，通过彰显政府公信力引导和带动整个社会诚实守信，推动企业诚信经营。政府部门及其工作人员必须以身作则、率先垂范，全面正确履行政府职能，将法律法规关于企业监管的规定转化为实际治理效果。从某种程度上说，政府公信力表现为执法公信力。如果执法不严，一些企业违背诚信原则的违法行为长期得不到纠正和惩戒，就会出现守法者受损、违法者获利的情况，进而导致“破窗效应”。因此，政府有关部门必须克服懒政、庸政、怠政，勇于负责、敢于担当，对那些利欲熏心、逐利枉法的企业敢于亮剑，让其依法受到惩治、付出代价。

（执笔：李洪雷）

《 人民日报 》（ 2018年10月16日 07 版）

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