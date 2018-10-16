光明日报：中国精神的时代精华

来源：光明网-《光明日报》

作者：代金平（重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

习近平新时代中国特色社会主义思想是立足时代之基、回答时代之问的科学理论，最为集中而深刻地体现了当代中国马克思主义的理论意蕴和思想力量，最为集中而深刻地彰显了中国精神独特的文化传统与民族风范，也最为集中而深刻地展现了中国共产党人崇高的理想信念与价值追求，是中国精神的时代精华，是国家政治生活和社会生活的根本指针。

回应时代要求，开启中华民族伟大复兴新征程

实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。习近平总书记提出的中华民族伟大复兴的中国梦，以国家富强、民族振兴、人民幸福为核心内涵，把国家的追求、民族的向往、人民的期盼融为一体，体现了中华民族和中国人民的整体利益，表达了每一个中华儿女的共同愿景。

习近平新时代中国特色社会主义思想围绕中国梦这个重要主题，深刻阐述民族复兴的基本内涵，深刻揭示我们在民族复兴历史进程中所处的方位，科学规划民族复兴的实现路径、战略步骤，是引领民族复兴的总纲领，开启了中华民族伟大复兴的新征程。

中国特色社会主义事业诸领域、各方面与全过程都紧紧围绕国家富强、民族振兴、人民幸福的目标精进展开，让中华民族以更加自信的姿态屹立于世界民族之林。

把握时代特征，科学揭示“三大规律”

习近平新时代中国特色社会主义思想深刻把握时代特征，以全新的视野深化了对中国共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，既是科学理论，又是行动指南，具有鲜明的时代性和科学性。

科学揭示中国共产党执政规律。“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。”从对党的地位作用和历史使命这一重大战略判断出发，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面加强党的领导和党的建设，坚定不移推进全面从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，管党治党成效显著，党心民心凝聚，执政环境持续改善，执政资源不断优化，为开创中国特色社会主义事业新局面提供了重要保证。习近平新时代中国特色社会主义思想深化了对共产党执政规律的认识，也进一步深化了马克思主义执政党建设理论。

科学揭示社会主义建设规律。习近平新时代中国特色社会主义思想深刻阐述了新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题，并做出了系统的回答，从理论和实践相结合的角度科学揭示中国特色社会主义在新的时代条件、新的发展阶段、新的历史方位的建设规律。“八个明确”深刻揭示习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵与核心要义，从理论渊源、历史根据、本质特征、独特优势等多角度，深刻回答“新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义”这个重大的理论问题；“十四个坚持”从实践的路径、方略、步骤等方面深刻回答“新时代怎样坚持和发展中国特色社会主义”这个问题，对中国特色社会主义事业各方面进行具体谋划，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供了行动指南。

科学揭示人类社会发展规律。习近平新时代中国特色社会主义思想坚持国家治理观与全球治理观的统一，鲜明提出人类命运共同体理念。这一重要理念，集中体现了当代中国共产党人对人类社会发展方向和道路作出的新思考、新探索。它突破“自我中心”和“单极意识”，以共同发展为追求，兼顾不同的利益，包容不同的价值，是对人类社会发展历史经验教训的深刻总结、对人类社会发展规律的深刻把握以及对人类社会发展趋势的深刻体认，是马克思主义世界历史理论和国际战略理论的当代诠释，为人类的共同发展指明了前进方向。

立足时代问题，确立当代中国发展的方法论

科学的思维方法是习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜明特色。习近平新时代中国特色社会主义思想体现了战略思维、历史思维、辩证思维、创新思维、底线思维等科学的思想方法和工作方法，彰显了中国共产党自觉运用马克思主义科学方法论分析和解决现实问题的能力。

战略思维是管总的，管长远的，管根本的，是唯物辩证法矛盾规律的具体运用。习近平新时代中国特色社会主义思想，立意高远、内涵丰富，贯穿着深邃而高远的战略思维，为中华民族复兴擘画出气象恢宏的发展蓝图。历史是最好的教科书，历史思维是唯物史观的根本要求。习近平新时代中国特色社会主义思想坚持运用历史唯物主义分析社会现实，把握发展规律，深刻揭示社会主义发展的历史逻辑，科学回答坚持走中国特色社会主义道路的历史必然性，准确定位中国特色社会主义的历史方位，彰显了共产党人深厚的历史修养、深邃的历史眼光、深沉的历史智慧。辩证思维是反映和符合客观事物辩证发展过程及其规律性的思维，习近平新时代中国特色社会主义思想是坚持和运用辩证思维的典范，处处体现着“整体”与“部分”、“变”与“不变”、“两点论”与“重点论”的辩证统一。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。创新思维彰显中国共产党人实事求是、与时俱进的理论品格，为我国经济社会发展不断注入新活力。底线思维强调居安思危、知危图安，积极进取，赢得主动，是唯物辩证法质量互变规律在实践中的具体运用。底线思维警醒我们要时刻注意把握事物的度与量，关注事物微小、连续的变化有可能引起事物根本的质变，尤其是突变。“五大思维”源于马克思主义唯物辩证法，又吸取了中国传统哲学智慧，是我们认识与改造世界、探究事物本质和规律的制胜法宝，也是正确认识和解决当今中国现实问题、指导当代中国前进发展的强大思想武器。

《光明日报》（ 2018年10月16日 06版）

（网站首页图：新华社资料图片）