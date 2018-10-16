习近平多封书信谈到的教育根本问题

来源：央视网

【联播+】10月15日，习近平总书记致信祝贺西藏民族大学建校60周年，向全校广大师生员工和校友致以热烈的祝贺。

2018年9月10日，全国教育大会在北京召开。习近平出席会议并发表重要讲话。图片来源:新华社

西藏民族大学位于陕西咸阳，前身是1957年中央指示创办、1958年开学的"西藏公学"，是西藏和平解放后，党中央在祖国内地为西藏创办的第一所高等学校。

"西藏民族大学建校以来，贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，坚持立德树人，为党和人民、为西藏各项事业发展培养了一大批优秀干部和专业技术人才。"

习近平在致信中从培养什么样的人才、怎么培养人才、为谁培养人才三个方面，对西藏民族大学建校60年来取得的成绩给予了充分的肯定。这和今年9月10日，习近平在全国教育大会上的重要讲话中有关教育根本的阐述完全一致。

这些年，习近平对我国教育事业发展念兹在兹，他不仅在青年节、教师节等重要节日走到师生中去，还与许多投身社会工作的学生们书信往来，以及在重要的纪念日，向各个院校致以祝贺。

在这些贺信中，习近平围绕教育根本问题，为我们的教育培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人指明了方向。

2018年5月2日，习近平在北京大学国际马克思主义文献中心察看馆藏马克思主义典籍。图片来源:新华社

培养什么人 培养什么人?关于这个问题，习近平答案十分明确—— "我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。" 这是教育事业发展的首要问题，也是教育工作开展的根本任务，习近平说，这关系到我国教育现代化的方向和目标。 2013年12月，习近平向华中农业大学"本禹志愿服务队"回信。这些学生去贫困山区支教、关爱农村留守儿童、看望老人和残疾人士，做了许多社会志愿服务活动。他们"在服务他人、奉献社会中收获了成长和进步，找到了青春方向和人生目标"，习近平感到十分欣慰。 2014年1月，习近平给身患急性白血病却不放下手上工作的大学生村官张广秀回信，他殷切期望大学生村官们"热爱基层、扎根基层，增长见识、增长才干，促农村发展，让农民受益，让青春无悔"。 2017年9月，习近平给南开大学新入伍大学生回信，深情勉励他们"珍惜身穿戎装的机会，把热血挥洒在实现强军梦的伟大实践之中，在军队这个大舞台上施展才华，在军营这个大熔炉里淬炼成钢，书写绚烂、无悔的青春篇章"。 这些青年人，只是习近平写过回信的一部分，然而，他们的坚定选择、矢志奋斗，成为了当今中国广大青年人的榜样。 这些青年人内心听到了祖国深情的呼唤，义无反顾地投身于贫困地区、基层岗位、国防事业。他们看到物质条件的落后却不退缩;他们放眼世界，心怀祖国，作出了正确、无悔的选择。如习近平所说，他们正努力成长为"为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才"。

2016年9月9日，习近平来到北京市八一学校，同母校老教师们亲切交谈。图片来源:新华社

怎样培养人 怎样培养人?这是一个细致的问题，需要全面、系统的工作部署。不仅要教育学生坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养，也要在增长见识、增强素质、顽强奋斗方面下功夫，还要让学生重视健康、增进美育、热爱劳动…… 在一个如此系统的工作之中，教师成为十分醒目、重要的角色。他们以自身的言传身教，直接、真切地培养、塑造着一届又一届的学生。 "教师是立教之本、兴教之源，承担着让每个孩子健康成长、办好人民满意教育的重任。"习近平不仅自己十分敬重老师，言行之间，他还不断鼓舞人民群众，共同弘扬尊师重教的良好风尚，"使教师成为最受社会尊重的职业"。 2014年教师节前夕，习近平走进北京师范大学。在这里，众多老中青教师济济一堂，习近平亲切地称呼他们为中华民族的"筑梦人"，并留下了人们耳熟能详的那句话—— "一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。" 在北京师范大学看望师生时，一批正在校内"国培计划"课堂学习的贵州地区小学骨干教师给习近平留下深刻印象。 一年后教师节之际，习近平带着喜悦之情给这些贵州教师回信，正是这样一批又一批在贫困地区从事教育工作的教师，"让每一个孩子充分享受到充满生机的教育，让每一个孩子带着梦想飞得更高更远，让更多的孩子走出大山、共享人生出彩的机会"。

2016年9月9日，习近平离开北京市八一学校时与教师和学生依依惜别。图片来源:新华社