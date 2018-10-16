【央视快评】推动构建人类命运共同体

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面对世界百年未有之大变局，世界将何去何从？站在中国与世界交融发展的路口，中国将为世界作出怎样的贡献？近日，习近平同志《论坚持推动构建人类命运共同体》一书，由中央文献出版社出版发行。这部专题文集，收录了2013年1月以来，习近平总书记有关论述坚持推动构建人类命运共同体的重要文稿85篇，为我们系统深入学习构建人类命运共同体的理念提供了全面丰富的文献资料。

党的十八大以来，面对“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”等关乎人类前途命运的重大课题，习近平总书记站在人类历史发展进程的高度，在众多国际国内场合，对构建人类命运共同体的时代背景、重大意义、丰富内涵和实现途径等重大问题进行深刻阐述。总书记的一系列重要讲话，顺应时代发展大势，反映世界人民心声，在全球范围形成强大感召力。联合国舞台上，“构建人类命运共同体”理念一次次被写入重要决议之中。在“世界怎么了、我们怎么办”的普遍困惑面前，中国智慧、中国理念，照亮了人类发展前程。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。习近平总书记在十九大报告中宣示：“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。”坚持推动构建人类命运共同体，是新时代中国特色社会主义基本方略，对于统筹国内国际两个大局，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，坚持正确义利观，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，具有十分重要的指导意义。

大道之行，天下为公。坚持推动构建人类命运共同体，是习近平新时代中国特色社会主义外交思想的重要内容，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。从“你中有我、我中有你”的判断，到“人类只有一个地球”的感言；从“牢固树立命运共同体意识”的号召，到“迈向亚洲命运共同体”“携手打造合作共赢的中非命运共同体”等方案，习近平总书记关于命运共同体的系统论述，开启了中国为世界作出更大贡献的新时代，也为世界各国创造更好未来提供了中国智慧、中国主张、中国方案。由此不难理解，为什么构建人类命运共同体会被联合国决议采纳，会得到国际社会高度评价，会成为中国引领时代潮流和人类文明进步的鲜明旗帜。

展望未来，我们要不忘初心、砥砺前行、努力奋斗，不断强化命运共同体意识，为推动构建人类命运共同体，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦营造更加有利的国际环境。

央视评论员