进宝天天报·探营记 | 展品入境高峰来了 它们如何漂洋过海到上海？

图说：海关工作人员为进博会展品办理通关 新民晚报记者 张钰芸 摄

从遥远的中美洲加勒比海南部出发，来到将在20天后举办首届中国国际进口博览会的上海，需要多久？特立尼达和多巴哥国家馆的29件展品走了整整14天，终于在今天向上海海关申报，计划明天运到专用仓库临时存放，等待下一步的布展。

翻越高山，飞过大海，辗转于多个国际航班，只为了参加这场举世瞩目的盛会。届时，独具当地人文特色、产业特点的展品将在进口博览会特立尼达和多巴哥国家馆中亮相，向全球展示这一岛国的独特魅力。

进口博览会开幕倒计时20天，2800多家企业、80个国家和3个国际组织的展品迎来入境的高峰期。一件件展品如何漂洋过海，来到上海？背后是无数人的努力。

29件展品从中美洲而来

中国外运华东有限公司是进口博览会主场运输服务商之一，为国家展、消费电子及家电展、服装服饰及日用消费品展三个展区展品提供物流服务。今天，由该公司提供物流服务的特立尼达和多巴哥国家馆的展品，在上海海关现场业务二处报关入境。

特立尼达和多巴哥，对于绝大多数的中国人来说，这绝对是一个陌生的名字。这个位于中美洲加勒比海南部的岛国，全国由两个大岛特立尼达岛和多巴哥岛，以及21个较小岛屿组成，紧邻委内瑞拉外海。

“9月11日，特立尼达和多巴哥国家馆向我们公司发出邮件，询问货物运输的相关事宜。”中国外运华东有限公司物流事业部副总经理顾陈告诉记者，该国参加本次进口博览会的展品共有29件，总计265公斤，包括化妆品、酒精类饮料、食材、调料、小礼品、宣传册等。

9月27日上述展品从特立尼达和多巴哥的首都西班牙港出运。但由于它的地理位置偏僻，且几乎和中国没有贸易往来，运输过程中不可避免地多次转机。“特立尼达和多巴哥的贸易并不发达，再加上中国和南美洲、中美洲的距离非常远，因此至今没有直达航班。”

10月8日，中国外运进博会项目组最终确定展品清单和提运单后，制作了相关的报关单证。

10月11日，这批辗转多地的展品于凌晨从台北转机运出，在飞行约2小时后，终于抵达上海浦东国际机场。

从前期对接到抵达上海，中间历经了整整一个月。这还没有结束，在展品抵达浦东机场，核对舱单等信息确认无误后，中国外运华东公司还要向海关进行申报，真正让它们入境。

几分钟就能完成展品清关

位于淮海中路上的上海海关现场业务二处，最左边的业务窗口前有一块牌子:“中国国际进口博览会海关专用窗口”。该处展览品监管科主任科员徐天驰和她的同事，正在这里为进口博览会展品办理通关。而从昨天开始，她的另一批同事已经前往国家会展中心，设立现场通关点，为报关代理企业省去奔波之苦。

中国外运进博会项目组的报关员王凯拿着入境物资证明函和其他报关单证，来到业务二处，熟门熟路地排在专用窗口前。“这里是进口博览会展品入境的绿色通道，只要有这张盖着国家会展中心印章的物资证明函，通关过程就很顺利了。”记者看到，这张物资证明函上注明“贸易国别：特立尼达和多巴哥，监管方式：展览品”等信息，下面还有几行证明事项，即“此票货物为首届中国国际进口博览会物资，仅用于该展会”等。

如果材料齐全，快则几分钟，慢则一小时以内，就能通关了。“有些展品首次入境，如果货值特别高，比方说此前从德国运来的龙门铣价值316万美元，或者是品类比较特殊，我们就会详细询问相关信息，确认无误后再放行。”

来自特立尼达和多巴哥的这批展品并不复杂，数量也不算多，没多久就通关了。“放行了，我现在回公司让同事安排明天去机场提货，然后运输到专用仓库区域临时存放,等到需要布展的时候，再运输到展台。这样就完成我们的职责了。”王凯说，海关到国家会展中心设立现场通关点后，等于把服务送上门，通关所需时间会更短。

“根据我们向几家物流服务商了解的情况，10月16日到20日是货轮靠港的高峰，预计10月20日到25日将迎来申报高峰。”徐天驰说，9月11日，随着来自芬兰的概念车首票通关，截至目前，业务二处已受理了69票展品的通关，如今正严阵以待，确保高峰时段也能“当日单证当日清关”。

“世博经验”助力“进博团队”

一件展品的入境之旅难不难？也难，也不难。

难在什么地方？顾陈说：“这么多展品漂洋过海，从全球各个角落来到中国上海，一路上总有不可控的因素。搭飞机、坐货轮，有无合适的航班和船期？途中是否遇到了台风等自然灾害？这些都会影响展品到上海的时间。”

此外，80个国家和3个国际组织确认参展国家馆，其中发达国家21个，发展中国家50个，最不发达国家9个。而在企业商业展中，还有22个最不发达国家超过140家企业也报名参展。不少不发达国家地理位置偏僻，国际经贸往来很少，其国内更是缺乏专业的展会配套公司，给展品运输带来很大的困难。但进口博览会不是中国的独唱，而是各个国家的大合唱。如何让这些国家参加进口博览会，分享中国发展新机遇，也为全球经济发展提供支撑，亦是此次博览会的工作重点之一。

不难，又体现在什么地方？展品通关的“绿色通道”走得顺畅，一批有着“世博经验”的精兵强将久经考验，都让 “天下精品尽入吾彀”的流程越来越顺。

上海海关已出台13项便利措施。通过“单一窗口”和“互联网+海关”，实现了进口博览会信息一次备案，实现展品备案、展品通关、展中监管和展品核销等全流程服务。国家会展中心（上海）有限责任公司向上海海关提供银行保函办理税款总担保，再加上物资证明函，就能免于逐票向海关提交税款担保。此外，海关签注ATA单证册项下进口博览会暂时入境展览品的首次入境期限，在单证册有效期内由目前的6个月延长至1年。

“上海海关已经在跨境贸易大数据平台上开通进口博览会专窗，联通船务公司、报关代理公司和海关，做到了物资证明函电子化、申报自动化和通关便利化。”徐天驰说。

而在顾陈看来，经过2010年上海世博会的锻炼，大批展品入境的物流服务“有章可循”。“中国外运是上海世博会的三家核心物流服务供应商之一，尽管周期长、规模大、货量多，但我们通过建设中央仓等方式，完成了展品运输的任务。有着丰富世博经验的20余人如今在进博队伍中仍是主力，在不少工作环节中借鉴世博经验。”

记者了解到，约三分之一的国家馆展品已经来到上海，还有三分之二则在等待通关、运输途中和等待出运。“还有一周时间，我们就能完成国家馆所有展品的物流服务了。”

新民晚报记者 张钰芸