新华社北京10月16日电 题：“为群众真解决问题，群众自然会信任你”——《百家讲坛》特别节目《平“语”近人——习近平总书记用典》引发社会热议

新华社记者

许晓阳是福州市鳌峰派出所的一名普通民警。重阳节前，他为辖区老人送上了一份特殊礼物——亲手制作的二维码。

看完央视《百家讲坛》特别节目《平“语”近人——习近平总书记用典》第五集《报得三春晖》，他感触颇多。这一集展示了习近平总书记用实际行动，践行“老吾老以及人之老”的孝道理念。

鳌峰派出所辖区地处福州老城区，老年人口占比高，平均每周都会发生2至3起老人走失事件。于是民警们制作了二维码让老人随身携带，只要用手机一扫就可以看到个人信息，如今辖区内1.5万多户家庭老人都有了这种二维码。

“养老、孝老、敬老体现在很多小的细节。作为一名人民警察，更要立足自身岗位，从一点一滴的小事做起，把无微不至的关怀传递给老年人。”他说。

节目第六集《只留清气满乾坤》主要围绕“共产党员的修身”这一主题展开。

“节目对习近平总书记关于党员修身的用典多维度解读，对我们很有启发。”上海市徐汇区虹梅街道社区党建办公室主任曹蕾说，修身是党员一种自我提升的自觉，更是一种能够明晰自己角色的行为。“就像节目中所说的那样，修身是全体党员的终身课题。”

曹蕾说，现在基层新兴领域党建工作挑战较大，虹梅街道党工委在工作中通过开展“阅读马拉松”阅读理论经典、“对话中国梦”主题演讲等新颖时尚的学习活动，带领党员在沉浸式体验中进行修身教育，从而帮助每一名党员在自己的岗位上发挥模范作用。

节目第七集《绝知此事要躬行》从尚行、敏行、力行三个维度，阐明习近平总书记关于笃行的论述是对我国传统文化中知行合一的精神和马克思主义实践观的继承和发展。

巩固脱贫成果、推进乡村振兴……尽管每天的工作千头万绪，直至深夜才能下班，西藏自治区拉萨市城关区蔡公堂乡乡长张永海还是坚持收看《平“语”近人——习近平总书记用典》的回放。

张永海5年前从中国海洋大学硕士毕业后，主动选择来到西藏磨炼品质、实践所学。节目第七集阐述的实践的重要性，让这位从高校走到边疆的基层年轻干部感触颇深。

“空谈误国，实干兴邦。祖国边疆虽条件艰苦，但舞台宽广，是青年人的大好天地。”张永海说，正是这种想要干事创业的热情，让他义无反顾来到了西藏。

来到蔡公堂乡后，他第一次直观感受到了边疆群众高涨的致富热情，当地却受制于知识和经验的不足，发展无门。作为引进人才，张永海将内地先进经验带到西藏，助推当地科技产业和旅游业发展，得到藏族群众认可。

“其实群众要的很简单，把握要害、少说多做、身体力行，为群众真解决问题，群众自然会信任你。”张永海说，群众满意灿烂的笑容，就是年轻干部最宝贵的人生阅历与追求。

节目第八集《腹有诗书气自华》重点解读了习近平总书记关于“劝学”的思想。

全国人大代表、安徽省农科院副院长赵皖平今年4月曾去梁家河参观学习，看完这一集深有感触。“窑洞条件那么艰苦，习近平总书记都能持之以恒地读书学习，这鼓舞和鞭策着我们要不断学习。”

学经济出身的赵皖平在大学毕业后长期从事农业管理工作，如今是三农专家、扶贫专家。“正是通过广泛看书学习，补充大量农业专业知识，再与农业实践结合，才有效地用经济知识所长实现了农业科技管理。”

“学无止境，时间都是挤出来的，要将学习视为和吃饭、睡觉一样重要的事情。”已52岁的赵皖平如今越来越忙，但他总是尽可能留出晚上时间，安静地坐在桌前看看书。

“总书记用典，无论是倡导新时代孝道观念、党员的修身与学习，还是真抓实干的笃行论述，都对基层党员干部影响巨大，为我们当前工作指明了方向、指导了方法。”挂职山西省吕梁市兴县副县长的刘海贵说。

今年夏天，刘海贵作为扶贫工作队长被派到吕梁山深处的兴县服务当地的脱贫事业。山大沟深、自然条件恶劣的兴县，8万贫困人口中仍有3.5万人未脱贫。“按照中央的决策部署，扑下身子踏踏实实，真抓实干，对于如期脱贫我们充满信心。现在县里考虑的不仅是脱贫问题，也在努力发展农村产业，为脱贫后乡村振兴筑牢基础。”（记者白瀛、王成、郭敬丹、王沁鸥、张紫赟、孙亮全）