习近平举行仪式欢迎挪威国王访华并同其举行会谈

新闻频道 来源：央视网 2018年10月16日 20:23A-A+

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视频点击：http://news.cctv.com/2018/10/16/ARTIVfoUIImd9RvLDRFgbyxZ181016.shtml

央视网消息：

习近平举行仪式欢迎挪威国王访华

国家主席习近平16日下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎挪威国王哈拉尔五世对我国进行国事访问。

习近平主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，全国人大常委会副委员长吉炳轩，全国政协副主席辜胜阻等出席欢迎仪式。

陪同哈拉尔五世访华的有王后、外交大臣、贸易与工业大臣等。

军乐团奏挪中两国国歌，鸣礼炮21响。

哈拉尔五世在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。

两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。

随后，军乐团进行行进吹奏表演。

哈拉尔五世是应习近平的邀请对我国进行国事访问的。

习近平同挪威国王举行会谈 两国元首一致同意 为新时期中挪关系发展注入新动力 谱写两国传统友谊新篇章

随后，习近平主席同哈拉尔五世国王举行会谈，两国元首一致同意，为新时期中挪关系发展注入新动力，谱写两国传统友谊新篇章。

习近平欢迎哈拉尔五世来华进行国事访问，赞赏哈拉尔五世和挪威王室长期关心和支持中挪关系发展，为促进两国友谊作出了重要贡献。习近平指出，中挪关系自2016年正常化以来收获了累累硕果。推动中挪关系持续健康稳定发展，符合两国人民共同利益，也符合和平、发展、合作共赢的时代潮流。挪威是最早承认中华人民共和国和中国市场经济地位的欧洲国家之一。明年，中挪将迎来建交65周年，中方愿同挪方以此为契机，共同开辟中挪关系更加美好的未来。

习近平强调，双方要不断巩固和增进政治互信，坚持相互尊重、平等相待的交往原则，充分尊重并切实照顾彼此核心利益和重大关切，为中挪关系行稳致远打牢政治基础。要持续深化和拓展各领域务实合作，为两国经贸合作作出全面制度性安排，实现更高水平的互利共赢。中方愿同挪方积极探讨在“一带一路”框架内开展合作，共同促进亚欧大陆互联互通。要丰富人文交流内容和形式。中方愿同挪方加强冬季运动领域交流，欢迎挪方同中方分享经验并协助推进冬奥会筹办工作。要加强在国际事务中的合作和在联合国等多边框架内的沟通和协调，推动经济全球化、倡导世界多极化、维护多边主义、促进可持续发展，携手维护世界和平稳定，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中方愿同挪方加强在北极理事会框架内的交流合作，希望挪威继续为中欧关系健康稳定发展、中国-北欧合作发挥积极作用。

哈拉尔五世表示，很高兴再次对中国进行国事访问。我和王后自1985年首次访华后多次来到中国，见证了中国的迅速发展和巨大变化。我这次访华表明挪中关系重回正轨，并再次显示出强劲的生命力。我赞同习近平主席对加强挪中合作的看法。双方合作还大有潜力可挖。我们双方要共同努力拓展互利合作。我对2008年北京奥运会印象深刻，挪方愿同中方加强冬季运动交流合作，支持中方成功举办2022年冬奥会。

会谈后，两国元首还共同见证了有关合作文件的签署。

杨洁篪等参加。